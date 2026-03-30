La storia d'amore tra Helena Prestes e Javier Martinez procede a gonfie vele: a dispetto degli scettici e degli haters, i due sono più uniti che mai e in queste ore hanno emozionato i fan inconsapevolmente. I più attenti sostenitori degli Helevier, infatti, hanno notato che sul retro dei cellulari di entrambi ci sono le iniziati dei loro nomi ("H" e "J") e il numero 7, che è un portafortuna del pallavolista e anche il giorno in cui si sono fidanzati.

Il particolare che non passa inosservato

Quelli che fan hanno ribattezzato gli Helevier vanno d'amore e d'accordo, e la conferma di ciò arriverebbe anche da un particolare che i più attenti hanno notato guardando le storie che i due hanno postato su Instagram il 30 marzo.

Sul retro dei cellulari di Helena e Javier (per la precisione accanto alle fotocamere) ci sono le iniziali dei loro nomi e un numero che è molto importante per entrambi, il 7.

Questo dettaglio ha emozionato tutte le persone che supportano la coppia, soprattutto chi ha creduto in questo rapporto anche quando Martinez lo definiva solo una bella amicizia.

I commenti del fandom

Da diverse ore sul web si sta parlando di questo piccolo dettaglio che unisce Helena e Javier, soprattutto nel loro numerosissimo fandom.

"Ma sono proprio innamorati pazzi", "Che cuccioli", "Bellissimi", "Il 7 è anche il loro numero", "Questa cosa è cringe, ma fatta da loro è tenerissima", "Come si fa a non adorarli?", "Dolcissimi", "Questa cosa non dovevo vederla, stupendi", "Li amo", si legge su X in queste ore.

La gioia di Helena sui social

Oggi in rete si sta parlando di Helena anche per un nuovo traguardo che ha raggiunto e che ha voluto condividere con chi la segue sui social.

Il 30 marzo, infatti, Prestes ha svelato ai fan che è sulla prima pagina del Giornale di Lecco e si è detta molto orgogliosa di ciò.

Lo scorso weekend la modella ha anche soggiornato in un hotel che si trova vicino ad una città dove andava in campeggio quando era ragazza e non si poteva permettere alberghi lussuosi.

"Voglio dire a tutti voi che i sogni diventano realtà, credeteci sempre perché io l'ho fatto e oggi sono arrivata fino a qui", ha detto la donna in un video che ha fatto il giro della rete.