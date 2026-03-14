Oggi, 14 marzo, Helena Prestes è stata ospite a Verissimo: la modella ha rilasciato una lunga intervista a Silvia Toffanin, e sono tantissime le emozioni che ha provato e che ha regalato ai telespettatori. La 35enne non ha trattenuto le lacrime quando ha parlato del padre Antonio, scomparso di recente, e poi ha ritrovato il sorriso quando ha visto i videomessaggi che le hanno mandato il fidanzato Javier Martinez e l'amica Stefania Orlando.

Il racconto toccante di Helena

C'era grande attesa per l'intervista di Helena a Verissimo del 14 marzo, soprattutto tra i fan che sanno benissimo che periodo sta vivendo la modella.

Prestes ha fatto un racconto forte e allo stesso tempo emozionante di come ha saputo che il padre non c'era più: "Ero in treno, mi ha chiamata mia sorella ed era disperata. Non volevo crederci. Ci ho messo un po' a realizzare, infatti lì per lì non ho pianto".

Nel ricordare quella giornata e il rapporto con il papà in generale, però, la 35enne non ha trattenuto le lacrime: "Gli avevo promesso che l'avrei portato qui, in Italia. Era un suo sogno. Non ci sono riuscita".

Quando Silvia Toffanin le ha chiesto se sua madre si è fatta sentire dopo la triste notizia, Helena ha risposto: "No, l'ho cercata ma niente".

Amore e affetto su Canale 5

A risollevare un po' il morale di Helena sono stati i videomessaggi che le hanno mandato il fidanzato e una delle sue più care amiche.

"Sei una donna forte. Ti amo e ti stimo, sai che ci sono sempre per te. Ti auguro di realizzare tutti i tuoi sogni", ha detto Javier alla compagna.

Un'altra sorpresa è arrivata da parte di Stefania Orlando, che è entrata nella vita di Prestes poco più di un anno fa, ovvero quando entrambe erano nella casa del Grande Fratello.

"Sei una persona speciale, ci sei sempre per tutti. Ti voglio bene", ha detto la conduttrice.

Le dolci parole dei fan sui social

L'intervista di Helena a Verissimo è arrivata dritta al cuore di tutti i suoi fan, gli stessi che in queste ore hanno voluto dedicarle un pensiero sui social.

"Ti ammiro per la forza che stai dimostrando", "Al tuo posto sarei crollata", "Sei un esempio", "I tuoi occhi parlano", "Sei speciale", "La vita ti ha tolto tanto, ma finalmente sei circondata da persone che ti amano", "Sei stata brava Helena, non dimenticarlo mai", si legge su X il 14 marzo.