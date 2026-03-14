Continuano le vicende dei protagonisti della soap un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 16 al 20 marzo Maurizio si farà sempre più strada nella vita di Manuela. Cristina in perenne contrasto con Roberto, verrà rifiutata anche da sua madre. Grillo indagherà su Damiano e Eduardo mentre Diego troverà il modo di distrarsi lontano da Ida.

Il matrimonio dell'anno

L'amicizia tra Teo e Cristina crescerà sempre di più e la loro vicinanza sarà il motivo per ulteriori scontri con Roberto. Tra la ragazza e suo padre ci sarà un nuovo e acceso diverbio a cui assisterà Marina impotente.

L'uomo esasperato contatterà Greta ma a sorpresa la donna rifiuterà qualsiasi tipo di contatto con sua figlia. Cristina apparirà sempre più smarrita e chiusa in sé stessa, tanto da spingere Roberto a recarsi da Greta per scoprire la reale motivazione della sua distanza. Si scoprirà che la signora Fournier in realtà nasconde un segreto, motivo per il quale preferisce stare lontana da sua figlia. Roberto oltre all'ostilità di sua figlia, sarà costretto anche a subire le insicurezze di Marina legate alla sua stretta vicinanza con Greta.

Manuela intanto presa dai mille impegni legati alla sua laurea imminente e alle nozze con Niko, troverà un momento sereno al Vulcano interagendo in maniera piacevole con Maurizio.

L'uomo sempre più interessato alla vita delle gemelle, continuerà ad affacciarsi nella loro vita interessato alle loro vicende nascondendo la sua vera identità. Serena, a sorpresa, incontrerà il suo sguardo e potrebbe riconoscerlo portando ulteriore scompiglio nella vita delle sorelle.

La strategia di Mariella

Massaro contatterà nuovamente Mariella per scusarsi del suo comportamento subdolo e finirà per ammaliare anche lei. Sasà cercherà di mettere in guardia la sua amica, ma lei di nascosto da suo marito continuerà a fare da confidente all'ex marito di Bice. Raffaele e Ornella già alle prese con la loro crisi sentimentale, dovranno fronteggiare anche la crisi di coppia tra Diego e Ida. Tra i due ragazzi la situazione precipiterà tanto da spingere Diego a trovare distrazioni fuori casa.

Il figlio di Raffaele infatti vivrà un momento di forte vicinanza con la sua collega Lorenza che lo porterà per un momento a dimenticare i problemi che li affliggo. Non è ancora chiaro cosa accadrà tra i due colleghi ma appare chiaro che la ragazza già da tempo avesse mostrato interesse per Diego e potrebbe essere proprio lei il motivo di una rottura definitiva tra Diego e la sua compagna. Alberto infine continuerà ad essere ossessionato da Anna incapace di definire la sua posizione e il suo comportamento. Grillo invece continuerà a dare del filo da torcere a Damiano e nel frattempo continuerà ad indagare sui rapinatori del quartiere. Un indizio gli permetterà di arrivare molto vicino a scoprire l'identità della donna della banda e arrivare così a Sabbiese.