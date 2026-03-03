Neppure in un periodo così delicato gli hater lasciano in pace Helena Prestes. Come hanno fatto notare alcuni fan, in queste ore la modella è stata costretta a togliere la possibilità di commentare il suo ultimo post su Instagram perché stava ricevendo critiche e offese sulla sua storia d'amore e sugli amici che ha scelto di avere accanto dopo la scomparsa del papà.

Nessuna pace per Helena

Oggi, 3 marzo, Helena ha commosso tutti con un post su Instagram che ha dedicato anche a Javier e alle persone che le sono state accanto in questo periodo così delicato.

Dopo poche ore, però, i fan più attenti si sono accorti che Prestes ha tolto a tutti la possibilità di commentare le foto delle giornate che ha passato con il fidanzato immersa nella natura.

Non è la prima volta che la 35enne fa una cosa del genere, anzi spesso è stata costretta a prendere posizione perché gli hater e gli utenti più invadenti mettevano bocca sulla sua vita, sulla storia d'amore con Martinez e sulle sue amicizie.

L'avete costretta a chiudere i commenti a un post per lei veramente importante e significativo perché non sapete stare al mondo e non intromettervi nelle amicizie degli altri...poi lamentatevi quando vi manda a quel paese!

Non ve la meritate!!! — Alina 06 Chelaru (@AlinaChelaru06) March 3, 2026

La reazione del fandom

I fan che rispettano Helena e le sue scelte hanno storto il naso di fronte all'ennesimo attacco che ha spinto la modella a chiudere i commenti sotto al suo ultimo post Ig.

"Questo post è significativo per lei e l'avete costretta a chiudere i commenti, non sapete stare al mondo", "Non intromettevi nelle amicizia degli altri", "Non lamentatevi se vi manda a quel paese", "Voi non la meritate", "Dovete imparare a fare i fan, altrimenti toglietevi dalle scatole", "Avete rotto, se non vi piace andate oltre", "Che nervoso", "Non se ne può più", "Basta, lasciatela in pace", "Non sapete cos'è l'empatia, provo vergogna per voi", "Che rabbia", "Non si stancano mai di rompere", si legge su X in queste ore.

Il ritorno al lavoro

Helena sta tornando a vivere a piccoli passi e ad aiutarla c'è Javier che non l'ha lasciata sola neppure un secondo da quando è venuto a mancare il papà Antonio.

La modella, però, vuole riprendere a lavorare e lo ha spiegato in un video che ha postato su Instagram in questi giorni: "Voglio onorare quello che mi ha insegnato mio padre. Questo è un momento delicato per tutta la mia famiglia, ma io devo dare il meglio di me anche per lui".