Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore in programma su Rai 1 rivelano che Matteo Portelli si ritroverà a dover fare i conti con una notizia a dir poco inaspettata e a tratti clamorosa che gli verrà data dalla sua compagna Marina Valli, con la quale però vorrebbe interrompere la relazione e voltare pagina.

Intanto Concetta si mostrerà preoccupata e disperata dopo aver appreso da Mimmo che sua figlia Agata non starebbe benissimo a Firenze, al punto da assumere un atteggiamento ritenuto strano e ambiguo.

Matteo scopre che Marina è in dolce attesa: anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 16 al 20 marzo

Il rapporto tra Marina e Matteo assumerà una piega del tutto inaspettata nel corso dei prossimi episodi di questa decima stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1.

Il contabile del Paradiso delle signore si renderà conto di non provare qualcosa di forte nei confronti dell'attrice, così come aveva creduto in un primo momento, dato che il suo pensiero fisso continuerà a essere Odile.

Per tale ragione Matteo andrà da Marina per parlarle e affrontare la questione, confessandole di voler interrompere al più presto la loro storia d'amore.

La reazione della ragazza non si farà attendere: l'attrice spiazzerà Matteo rivelandogli di essere in dolce attesa di un bambino.

Concetta disperata per sua figlia Agata nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni dei prossimi episodi di marzo de Il Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che Concetta si mostrerà disperata per le condizioni di sua figlia Agata, dopo aver saputo da Mimmo che la ragazza si sta comportando in maniera strana.

Ciro proverà a tranquillizzare sua moglie per non farla preoccupare più di tanto ma, Concetta, non riuscirà a stare serena.

Intanto dopo l'uscita di un nuovo articolo su Umberto Guarnieri, firmato da Rosa, Odile troverà il coraggio per riavvicinarsi alla giornalista e chiederle informazioni sul conto di suo zio.

Nel frattempo i perfidi fratelli Marchesi continueranno a tramare per portare avanti il loro piano diabolico e cercare così di allontanare sempre più Odile da Umberto e dalla sua famiglia.