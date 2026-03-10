Cambio programmazione per La forza di una donna nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 del prossimo sabato 14 marzo 2025.
Le novità riguarderanno la durata complessiva della consueta puntata speciale del sabato che va in onda prima del talk show Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.
La serie non avrà la stessa durata bensì sarà ridotta di circa 15 minuti rispetto al solito, a favore di Forbidden Fruit.
Cambio programmazione per La forza di una donna nel palinsesto di sabato 14 marzo
Il sabato pomeriggio di Canale 5 continuerà a puntare ampiamente sulla messa in onda delle serie turche tra cui La forza di una donna che si conferma uno dei titoli più apprezzati dal pubblico del daytime.
La serie turca incentrata sulle vicende di Bahar e Sarp, infatti, riesce a totalizzare ogni giorno una media di oltre 2,4 milioni di spettatori pari a uno share che oscilla tra il 24 e il 27%, con picchi di oltre 2,7 milioni con le puntate extra-large del sabato pomeriggio che toccano la durata di un'ora.
Per il prossimo sabato, però, la programmazione della soap subirà una piccola variazione di palinsesto dato che la durata complessiva risulta ridotta in daytime.
Durata ridotta per La forza di una donna nella programmazione del 14/03
Il palinsesto ufficiale di Canale 5 prevede alle 14:25 la messa in onda di Forbidden Fruit che, questo sabato pomeriggio, andrà avanti fino alle 15:30 in punto.
A seguire ci sarà spazio per la nuova puntata de La forza di una donna che, contrariamente a quanto è accaduto nel corso delle ultime settimane di programmazione, non prenderà la linea intorno alle 15:15 circa.
La serie turca incentrata sulle vicende di Bahar e Sarp, infatti, andrà in onda in versione ridotta di circa 15 minuti rispetto al consueto, per lasciare maggiore spazio all'appuntamento con l'altra serie turca che da questa settimana si appresta a debuttare anche in prime time, nella serata del giovedì, sfidando la fiction Don Matteo con Raoul Bova e Nino Frassica.
Mediaset prova così a risparmiare un po' sugli episodi della terza e ultima stagione della serie turca, dato anche l'avvicinarsi a passi spediti del gran finale di sempre, previsto per aprile in tv.