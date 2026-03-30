Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, il castello di bugie costruito da Leyla inizierà a crollare. Dopo i dubbi insinuati da Ender, Halit vorrà vederci chiaro e chiederà prove concrete sull’aborto. La ragazza proverà a salvarsi portando un presunto medico nel suo ufficio, ma sarà proprio lui a tradirla: davanti a Halit, confesserà di essere stato pagato per mentire, portando a galla l’inganno.

Halit indaga sull'aborto di Leyla

Ender andrà da Halit per dirgli che Leyla non è mai stata incinta e che la ragazza sta solo provando a incastrarlo.

Lui correrà dalla giovane per chiederle di poter parlare con il dottore che le ha praticato l'aborto, ma Leyla inizierà a piangere, ritenendosi offesa per la scarsa fiducia che Halit le sta dimostrando. In realtà, vorrà solo prendere tempo per organizzare l'ennesima messa in scena.

Leyla porta un 'finto' medico da Halit

Il giorno seguente, convinta di poter reggere la sua menzogna, Leyla si presenterà nell'ufficio di Halit cercando di difendersi: “Sono molto arrabbiata con te, mi hai accusata di mentire, non ti sei fidato di me”.

Ma l’aria nell’ufficio sarà gelida. Halit pretenderà risposte, mentre lei, sempre più in difficoltà, proverà a salvarsi: porterà con sé un uomo, presentandolo come il medico che avrebbe confermato l’aborto.

“Ti ho portato direttamente il dottore,” dirà, sperando di mettere fine ai sospetti. Per qualche istante, tutto sembrerà sotto controllo. Ma da lì, tutto le sfuggirà di mano.

Il medico confessa: 'Leyla mi ha pagato per mentire'

Messo alle strette, il presunto medico farà una confessione: “Leyla mi ha pagato per dirle che ha abortito. Ma non posso mentire, sono un medico”. Parole che faranno esplodere Halit. Leyla proverà a negare disperatamente: “Sta mentendo. Non è vero”. Ma sarà ormai troppo tardi. Leyla non potrà più salvarsi.

Halit perderà completamente il controllo: “Hai superato ogni limite. Non voglio più vederti qui. Lascerai anche casa mia. Fuori”.

In un attimo, Leyla perderà tutto: la credibilità, la posizione accanto a Halit e ogni possibilità di portare avanti il suo piano basato sulla menzogna. Il piano si ritorcerà contro di lei e per Leyla sarà la fine.