Alonso avrà un momento di sconforto con Curro nelle prossime puntate de La Promessa: "Sto molto male", gli dirà pensando a quando lo ha ripudiato.

Le anticipazioni rivelano che Curro rassicurerà Alonso e gli dirà che lui non soffre nei panni di un valletto, ma questo non basterà.

L'ospite inatteso a La Promessa farà tremare Alonso

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che per Alonso non sarà affatto un buon momento. Dopo aver fatto sposare Catalina e Adriano di nascosto al palazzo, il marchese dovrà affrontare un nuovo imprevisto. Arriverà un ospite inatteso e molto speciale: don Lisandro, duca de Carvajal y Cifuentes.

Il braccio destro del re verrà accolto con grande rispetto, ma il marchese non potrà fare a meno di temere ancora una volta per il suo titolo. Oltre a nascondere le nozze di Catalina e Adriano, infatti, Alonso dovrà fingere che Curro non viva a La Promessa, anche se come valletto. A questo proposito, il marchese scenderà ai piani bassi per parlare con lui: "Ho bisogno di stare con mio figlio", gli dirà giustificando la sua visita. Curro si siederà con suo padre che gli chiederà di stare molto attento a causa del duca. Il valletto rassicurerà Alonso che avrà ancora una richiesta per lui. Questa volte, il marchese chiederà a Curro di parlare con Eugenia e distoglierla dall'idea di andare a far visita a Cruz.

Le rassicurazioni di Curro non basteranno

Nelle prossime puntate de La Promessa, Eugenia farà preoccupare Alonso. Tutto nascerà da un momento di confidenza di Martina che racconterà a Eugenia la terribile esperienza nel manicomio. Questo avvicinerà molto la madre di Curro a Martina, tanto che le chiederà di aiutarla a vedere Cruz in carcere. Alonso non potrà permettere che la stampa venga a sapere che la famiglia è ancora in contatto con la marchesa. Dopo aver parlato con suo padre dell'arrivo di don Lisandro, Curro gli chiederà come vanno le cosa per lui. "Sto molto male", gli dirà Alonso con un filo di voce, mortificato per la vita a cui ha costretto suo figlio. "Tutto questo passerà", dirà ancora il marchese, "Non so quando ma si risolverà". Curro proverà a tranquillizzare Alonso dicendogli che per lui non è una sofferenza vivere da valletto, ma questo non basterà.