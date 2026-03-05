Eugenia sarà esclusa dal battesimo dei figli di Catalina nelle prossime puntate de La Promessa: Catalina avrà paura di lei a causa della sua pazzia.

Le anticipazioni rivelano che Eugenia sarà disperata per non poter partecipare alla festa di famiglia. A provocare tutto questo saranno Lorenzo e Leocadia che con il laudano riusciranno a far tornare la confusione nella mente di Eugenia.

Eugenia avrà vita dura a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che il piano di Leocadia e Lorenzo per fare impazzire Eugenia funzionerà alla perfezione.

Innanzi tutto, Lorenzo intossicherà l'unguento per i massaggi di Eugenia usando il laudano. La sostanza renderà la donna confusa e amplificherà tutte le sue emozioni. Nel frattempo, Leocadia manipolerà la sua amica in modo tale da provocarle diverse crisi. La donna farà notare a Eugenia la somiglianza tra Andres e Curro da neonato e la convincerà che tra i due c'è un legame speciale di cui Catalina è molto gelosa. Nel frattempo, Lorenzo sveglierà Eugenia nel cuore della notte con dei rumori che poi negherà dii aver sentito e le nasconderà degli oggetti creando in lei delle reazioni che faranno dubitare della sua salute mentale. Tutti avranno paura che la donna non abbia più il controllo di sé, soprattutto quando Eugenia aggredirà Lorenzo davanti a Teresa.

Ad essere preoccupata più di tutti sarà Catalina che non potrà fare a meno di notare l'atteggiamento morboso di Eugenia verso il suo bambino. La sorella di Manuel chiederà a Leocadia e alla sua amica di stare lontane da suo figlio, man on servirà a nulla.

Catalina avrà paura della morbosità di Eugenia

Nelle prossime puntate de La Promessa, Catalina sorprenderà Eugenia da sola con Andres e perderà la calma. La donna a quel punto chiederà a Curro di tenere sua madre lontana dal suo bambino perché ha paura di lei. "Non può entrare nella mia stanza quando vuole", dirà Catalina a Curro, "Tu sai che ti voglio bene, ma ho troppa paura che accada qualcosa ai miei figli perché Eugenia non sta affatto bene e non mi fido di lei".

Curro sarà mortificato, ma il peggio arriverà poco dopo, quando la famiglia deciderà di escludere Eugenia dal battesimo dei gemelli. A prendersi cura di lei sarà Curro che rinchiuderà sua madre nella stanza per impedirle di partecipare alla cerimonia. La donna sarà disperata.