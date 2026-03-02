Lorenzo drogherà l'unguento di Eugenia per farla impazzire nelle prossime puntate de La Promessa: ad aiutarlo sarà Leocadia che diventerà la sua complice più fidata.

Le anticipazioni rivelano che la presenza di Eugenia diventerà scomoda sia per Leocadia che per Lorenzo. Ai due non resterà altro che allearsi e studiare un piano per sbarazzarsi dell'ospite appena arrivata. L'obiettivo sarà farle perdere la ragione e riportarla in sanatorio rilasciando una sostanza nell'unguento usato per i massaggi. Eugenia, infatti, si sottoporrà quotidianamente a dei massaggi alle gambe praticati da Maria.

Lorenzo e Leocadia vorranno Eugenia fuori da La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che il ritorno di Eugenia al palazzo metterà in seria difficoltà Lorenzo. Quest'ultimo farà di tutto per liberarsi di sua moglie, soprattutto quando scoprirà che la donna è perfettamente guarita grazie ad Ayala. Il Capitano rivelerà a Eugenia che Cruz in carcere per aver tolto la vita a Jana, sperando di provocarle un crollo nervoso, ma questo non basterà affatto. Nei prossimi giorni, Lorenzo troverà una valida alleata in Leocadia che non tollererà più la presenza di Eugenia al palazzo. La signora Figueroa, infatti, si renderà conto che la sorella di Cruz potrebbe ostacolare i suoi piani e inoltre conosce il suo segreto: "So il nome del padre di Angela", dirà Eugenia alla sua vecchia amica.

Il perfido piano di Leocadia e Lorenzo

Nelle prossime puntate de La Promessa, Leocadia andrà da Lorenzo e gli darà tutto il suo appoggio per sbarazzarsi della nuova ospite. I due giocheranno d'astuzia e l'obiettivo sarà quello di far impazzire Eugenia per riportarla in manicomio. Leocadia si fingerà gentile e accogliente con la sorella di Cruz e riuscirà a guadagnarsi la sua fiducia. Eugenia si confiderà con Leocadia che sembrerà capire la sua sofferenza. In realtà, la signora Figueroa porterà avanti il piano di Lorenzo: lei distrarrà Eugenia mentre il Capitano drogherà l'unguento usato per i massaggi. Nessuno potrà sospettare di tutto questo e Maria, periodicamente, massaggerà le gambe di Eugenia somministrandole una sostanza che giorno dopo giorno le farà perdere la ragione.