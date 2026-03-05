Stefano De Martino torna alla guida di ‘Stasera tutto è possibile’ (Step) su Rai 2, aggiudicandosi la prima serata del 4 marzo con 2.318.000 spettatori e il 16,8% di share. La competizione televisiva ha visto il programma di Rai 2 prevalere su altre proposte.

Al secondo posto si piazza ‘Vanina – Un Vicequestore a Catania 2’ su Canale 5, che ha raccolto 1.985.000 spettatori con il 13,4% di share. A seguire, il docufilm ‘Il mio nome è Riccardo Cocciante’ trasmesso su Rai 1, ha ottenuto 1.846.000 spettatori, corrispondenti al 10,5% di share.

Access prime time: la sfida tra ‘La Ruota della Fortuna’ e ‘Affari Tuoi’

Nella fascia dell'access prime time, ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 si conferma leader indiscusso. Il game show ha catturato l'attenzione di 4.763.000 spettatori, raggiungendo il 22,4% di share. Il programma ha superato ‘Affari Tuoi’ su Rai 1, che ha registrato 4.584.000 spettatori e il 21,5% di share. Anche ‘Cinque Minuti’ su Rai 1 ha ottenuto un risultato significativo, con 4.250.000 spettatori e il 21,3% di share, dimostrando la forte attrattiva di questa fascia oraria.

Il resto della programmazione serale

La programmazione serale ha visto diverse proposte su differenti reti. Italia 1 ha trasmesso la semifinale di andata di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, attirando 2.048.000 spettatori, pari al 10,2% di share.

Su Rai 3, il programma ‘Chi l’ha visto?’ condotto da Federica Sciarelli ha totalizzato 1.514.000 spettatori (9,4% di share). La7, con ‘Una Giornata Particolare’, ha raggiunto 950.000 spettatori (5,4% di share). Rete 4, con il programma ‘Realpolitik’, ha ottenuto 689.000 spettatori, corrispondenti al 5,2% di share.