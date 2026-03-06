La guardia civile arriverà a La Promessa con una brutta notizia per Santos: sua madre Ana è morta.

Le anticipazioni rivelano che Santos partirà subito per dare l'ultimo saluto a sua madre e quando tornerà al palazzo sarà scontroso. Il giovane, profondamente segnato dal lutto, chiederà ai suoi colleghi di lasciarlo in pace nonostante tutti si preoccupino per lui.

Il ritorno di Santos a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto si tornerà a parlare di Santos e del suo difficile rapporto con la famiglia. Nelle puntate in onda in Itala, il ragazzo è andato via da Lujan per seguire Ana, accusata da Ricardo di aver inscenato il rapimento di Dieguito solo per guadagnarsi la fiducia di tutti.

L'assenza di Santos sarà un grande vuoto nel maggiordomo, ma non durerà a lungo. Presto il ragazzo tornerà tra le braccia di suo padre e gli dirà anche che aveva ragione. "Mia madre mi ha usato", ammetterà a malincuore Santos chiedendo a Ricardo un'altra possibilità. Il maggiordomo accoglierà suo figlio senza esitazioni e percepirà il grande dolore che sta vivendo a causa dell'ennesima delusione da parte di sua madre Ana. Santos riprenderà servizio a La Promessa e, nonostante si sforzi di cambiarlo, il suo carattere resterà sempre difficile da sopportare per la maggior parte dei suoi colleghi.

La grave perdita di Santos e la dura reazione

Nelle prossime puntate de La Promessa, la guardia civile busserà alle porte del palazzo e chiederà di parlare con Cristobal.

Teresa accompagnerà gli agenti e sarà molto incuriosita da quella visita. La cameriera chiederà a Cristobal cosa sia successo, ma il maggiordomo si rifiuterà di risponderle, dicendole che vuole parlare prima con Santos. Il ragazzo sarà fuori città per una commissione e tornerà solo a tarda sera. Cristobal riceverà Santos nel suo studio e avrà per lui una pessima notizia: "Tua madre Ana è morta", gli dirà. Il ragazzo sarà sconvolto e partirà subito per dare l'ultimo saluto alla sua mamma. Al suo ritorno, Santos riceverà abbracci e attenzioni da parte dei suoi colleghi, ma lui, distrutto dal dolore, sarà piuttosto ostile e chiederà di essere lasciato in pace.