Alessio Pili Stella è stato tra i protagonisti della puntata di Uomini e donne del 6 marzo, ma le anticipazioni del web svelano che continuerà ad esserlo anche nei prossimi giorni. Il cavaliere riuscirà a riavvicinarsi a Debora dopo un periodo di gelo, ma quando lei negherà di averlo baciato in SPA ci saranno nuove accese discussioni davanti alle telecamere del programma di Canale 5.

Il ritorno di fiamma a Uomini e donne

Nelle prossime puntate di Uomini e donne si parlerà ancora di Alessio e Debora perché i due decideranno di darsi un'altra possibilità.

Quando si accomoderanno al centro dello studio, però, la dama e il cavaliere racconteranno una versione un po' diversa del loro appuntamento dei giorni precedenti.

Il protagonista del trono Over parlerà di un feeling ritrovato e di un bacio che si sarebbe dato con la donna, ma lei negherà questo scambio di effusioni e lui andrà su tutte le furie.

Tra i due, dunque, inizieranno una serie di scontri che non porteranno a nulla di concreto o definitivo.

La gelosia per le nuove frequentazioni

Alessio sembra non aver mandato giù la decisione di Rosanna e Debora di interrompere la conoscenza che stavano portando avanti da qualche settimana, infatti nelle ultime puntate non ha fatto altro che attaccarle e metterle in dubbio davanti a tutti.

Il cavaliere di Uomini e donne, però, non ha saputo nascondere il fastidio che ha provato per le nuove frequentazioni delle due dame, e lo ha reso palese soprattutto nell'appuntamento che è stato trasmesso in tv venerdì 6 marzo.

Le date delle prossime registrazioni

Lunedì 9 e martedì 10 marzo il cast di Uomini e donne si ritroverà in studio per registrare nuove puntate, e le anticipazioni che trapeleranno potrebbero fare chiarezza sull'altalenante conoscenza tra Alessio e Debora.

I fan sono molto curiosi di sapere anche se Ciro sarà agli Elios (è stato assente per più di una settimana) o se sono fondate le voci secondo le quali la redazione starebbe pensando di mandarlo via a causa delle critiche che sta ricevendo per come tratterebbe le corteggiatrici.

Secondo Amedeo Venza, infatti, il trono del ragazzo potrebbe saltare e le prossime riprese sarebbero decisive.