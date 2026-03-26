Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nelle prossime settimane di programmazione su Rete 4 rivelano che Romulo chiederà ad Alonso di assumere Ricardo come capo-maggiordomo in seguito alla sua partenza dalla tenuta. Il marchesa accetterà la richiesta dell'anziano a differenza di Leocadia, che gli proporrà Cristobal.

Romulo va in pensione

Romulo deciderà di andare in pensione quando riprendere la storia d'amore con Emilia, assunta da Leocadia come balia dei neonati di Catalina e Adriano. Alonso cercherà di convincere l'anziano uomo a rimanere ma lui consegnerà le dimissioni, volendo trasferirsi con la compagna in una cittadina vicino al mare.

Il marchese, a questo punto, chiederà al maggiordomo di fargli un ultimo piacere ovvero quello di congedarsi con un romantico matrimonio con Emilia.

Leocadia non vuole Ricardo come maggiordomo della tenuta

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Romulo consiglierà ad Alonso di assumere Ricardo come maggiordomo della tenuta visto che è stato da tanti anni al suo fianco. Il marchese accetterà il consiglio di Baeza poiché il padre di Santos si era sempre comportato in maniera ineccepibile dal suo arrivo a La Promessa. Ma non tutti saranno dello stesso avviso di Alonso. Leocadia suggerirà al marchese di assumere Cristobal, uno dei maggiordomi più qualificati di tutta la Spagna. La darklady dirà al padre di Manuel di non lasciarsi sfuggire l'uomo nonostante le sue perplessità.

Cristobal interpretato dall'attore Fernando Coronado dimostrerà di essere di una figura legata al passato di Leocadia.

Curro ha comprato una pietra preziosa dal valore di 3 mila peseta

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine marzo in televisione, Tono ha fatto ritorno alla tenuta dopo essere scappato coi soldi destinati per la realizzazione di alcuni motori aerei. Manuel ha chiesto una spiegazione al suo operaio mentre Simona è apparsa distrutta, convinta che stia nascondendo qualcosa. La cuoca ha iniziato a sospettare della buonafede di suo figlio dopo aver notato uno strano particolare. Simona ha ritenuto che fosse impossibile che i ladri non avessero preso la collanina d'oro che Tono porta sempre al collo.

Curro e Lope, invece, hanno raggiunto la gioielleria Llop. In questa circostanza, Esmeralda ha dimostrato di nutrire dei sospetti sull'ex baronetto. Quest'ultimo, a questo punto, ha deciso di compiere una mossa azzardata pur di non farsi scoprire. Curro ha comprato una pietra preziosa dal valore di 3000 pesata. Il ragazzo si è quindi messo in una situazione complicata, non volendo però coinvolgere né Angela e nemmeno Vera.