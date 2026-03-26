Le anticipazioni di Forbidden Fruit segnano un punto di non ritorno per la famiglia Argun, con il crollo del matrimonio tra Yildiz e Halit. Dopo aver colto il marito in flagrante con Leyla, Yildiz non accetterà compromessi e sceglierà la via del divorzio immediato per ripulire la propria dignità. Grazie alla strategia legale di Kaya, la separazione diventerà ufficiale in tempi record, permettendo a Yildiz di ottenere l'indipendenza necessaria per voltare pagina.

Yildiz scopre tutto: Halit e Leyla l'hanno tradita

Alla fine, Yildiz e Halit divorzieranno.

Lui avrà le sue colpe, visto che tradirà la moglie con Leyla, ma questo divorzio sarà la conseguenza scatenata dal piano diabolico di Sahika. Perché Yildiz e Leyla erano amiche, al punto che la moglie di Halit le aveva trovato un posto come assistente del marito.

Yildiz ha iniziato a dubitare di lei solamente quando ha ricevuto foto anonime di un pranzo tra i due. Nulla di romantico, ma Leyla non se l'è sentita di dirle che era con il marito, così i dubbi in quest'ultima sono cresciuti.

Leyla cede a Sahika e seduce Halit per punire Yildiz

Yildiz si è rivelata vendicativa, facendo passare Leyla per una ragazza poco di buono, nonostante non avesse fatto niente. La ragazza aveva anche pensato di tornare a Smirne, ma quando ha scoperto il colpo basso di Yildiz, è rimasta in città per vendicarsi a sua volta.

La sua sete di vendetta ha incrociato la cattiveria di Sahika, che l'ha spinta tra le braccia di Halit per punire Yildiz. A Halit basteranno due lusinghe per cascarci, ma alla fine verrà scoperto.

Yildiz incastra Halit e ottiene una nuova casa

Sitki, l'autista di Halit, non sarà così scaltro da accorgersi che Yildiz li starà seguendo e la ragazza coglierà in flagrante il marito con la sua amante. Yildiz sarà determinata: lascerà il tetto coniugale e chiederà il divorzio. Come avvocato, ad accompagnarla in questo momento delicato, avrà Kaya, che redigerà la pratica di divorzio in maniera impeccabile.

Solo dopo due settimane, Yildiz e Halit non saranno più marito e moglie. Halit dovrà dare alla moglie una nuova casa, dove Yildiz potrà iniziare una nuova vita insieme al piccolo Halit Can.