Gelo nello studio de La Volta Buona dopo che è stato mandato in onda uno scoop riguardante Shaila Gatta e la sua nuova fiamma Alvise Rigo - fresco di rottura con la modella e conduttrice Elisabetta Canalis. L'ospite di Caterina Balivo è apparsa piuttosto in difficoltà e non ha nascosto l'imbarazzo vissuto in quel momento: "Sono vulnerabile alla pressione mediatica".

Shaila Gatta conferma l'uscita con Alvise Rigo: 'Era il primo giorno'

Mercoledì 25 marzo su Rai 1 è stata trasmessa una nuova puntata de La Volta Buona e tra gli ospiti di Caterina Balivo è arrivata Shaila Gatta.

L'ex concorrente concorrente del Grande Fratello Vip pensava di essere stata invitata per presentare il suo primo libro dal titolo Fuori Onda - Come ho trasformato le cadute in passi di danza.

Prima dell'intervista la conduttrice ha mandato in onda un servizio fotografico comparso sul settimanale Oggi in cui Shaila Gatta è stata pizzicata in compagnia di Alvise Rigo, nonché ex fidanzato di Elisabetta Canalis. Vedendo i gossip sul suo conto la diretta interessata è apparsa spiazzata: "Sono un personaggio pubblico, però sono molto vulnerabile alla pressione mediatica". Gatta ha precisato che questo è stato per lei un anno molto difficile a causa dei commenti negativi sul web dopo la partecipazione al reality show di Canale 5.

Tuttavia Shaila ha confermato l'uscita con Rigo: "Era il primo giorno. Stavamo uscendo dalla palestra". A seguire la 29enne ha riferito che lei e Alvise si stanno conoscendo, essendo entrambi single.

NO MA HO PERCEPITO LA VOGLIA DI SHAILA DI SPARIRE IMMEDIATAMENTE pic.twitter.com/llFGFYEd7o — cla💌 (@clqstr) March 25, 2026

Critiche all'indirizzo dell'ex concorrente del GFVip

La reazione di Shaila Gatta non è passata inosservata, tanto che su X diversi utenti hanno criticato la 29enne. Un utente ha scritto: "Niente, lei in quel momento si sarebbe voluta sotterrare". Un altro utente ha affermato: "È stata un anno nella casa più spiata d'Italia dove ha fatto diverse figuracce e ora viene in tv a dire che lei è vulnerabile e timida?".

Un altro utente ha punzecchiato: "Nel prossimo libro Shaila scriverà sicuramente di Alvise, visto che le piace tanto mettere in piazza gli affari suoi".

All'ex Velina non è mai stato perdonato il modo in cui ha chiuso la relazione con Lorenzo Spolverato: dopo essere stata eliminata, alla semifinale del reality Gatta decise di chiudere la frequentazione in quanto vedendo alcuni video sul web si rese conto che la loro era storia malsana.