L'attore Marco Giallini, noto per il suo ruolo di Rocco Schiavone nell'omonima serie televisiva Rai, è stato vittima di un infortunio al femore ad Aosta. L'incidente è avvenuto la mattina del 17 marzo 2026, mentre l'attore si trovava sul set per le riprese della settima stagione della popolare fiction. Giallini è stato prontamente ricoverato in una struttura sanitaria locale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico nelle ore immediatamente successive.

L'operazione, condotta dal direttore del reparto di ortopedia Manuel Mancini, affiancato dai medici Renato Matteotti e Andrea Masotti, è stata eseguita con successo.

Il decorso post-operatorio è stato definito regolare, e le condizioni generali di Giallini sono attualmente buone e stabili, senza che siano state rilevate complicanze. L'attore ha già iniziato una fase di mobilizzazione assistita nelle prime ore dopo l'intervento, e nei prossimi giorni è previsto l'avvio di un percorso di fisioterapia mirato a un completo recupero funzionale.

Sospese le riprese di 'Rocco Schiavone': tempi incerti per il ritorno sul set

L'infortunio di Giallini ha inevitabilmente portato alla sospensione immediata delle riprese della settima stagione di "Rocco Schiavone", una delle produzioni di punta della fiction Rai. La pausa è necessaria per permettere all'attore di affrontare il decorso post-operatorio e il successivo percorso riabilitativo.

Al momento, i tempi di recupero e la ripresa dei lavori rimangono incerti, e saranno attentamente valutati in base all'evoluzione clinica e ai progressi funzionali che Giallini mostrerà nelle prossime settimane.

"Rocco Schiavone" è una serie molto apprezzata dal pubblico italiano, incentrata sulla figura dell'omonimo vicequestore, interpretato da Giallini, che risolve complessi casi investigativi tra Roma e Aosta. La produzione ha ribadito che la salute e il benessere di Marco Giallini rappresentano la priorità assoluta, e ogni decisione riguardante la ripresa delle attività sul set sarà presa in stretta collaborazione con le indicazioni mediche.

Marco Giallini e il successo di Rocco Schiavone

Marco Giallini, attore romano con una lunga e consolidata carriera, ha raggiunto una vasta popolarità proprio grazie all'interpretazione di Rocco Schiavone, personaggio nato dalla penna di Antonio Manzini.

La serie, che unisce elementi noir e drammatici, è ambientata prevalentemente tra le suggestive montagne valdostane e ha riscosso un notevole successo sia di pubblico che di critica. Dal 2016, Giallini incarna con grande intensità il burbero ma profondamente umano vicequestore, contribuendo in maniera significativa alla fortuna e al riconoscimento della serie.

La città di Aosta, che funge da scenario per molte delle scene principali, è diventata un punto di riferimento per il genere noir televisivo italiano. L'intervento di professionisti sanitari di spicco, come i medici Mancini, Matteotti e Masotti, evidenzia l'attenzione e la cura dedicate alla salute dell'attore da parte della struttura ospedaliera valdostana. La ripresa delle normali attività professionali di Giallini dipenderà dai tempi di riabilitazione e dalla sua risposta clinica, seguendo un piano di recupero graduale e personalizzato.