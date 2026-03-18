Ryan Gosling è il protagonista di ‘L’ultima missione: Project Hail Mary’, un film che farà il suo debutto nelle sale cinematografiche italiane il 19 marzo. La pellicola, diretta dai premi Oscar Christopher Miller e Phil Lord, vede Gosling impegnato anche nel ruolo di produttore. L’attore interpreta Ryland Grace, un insegnante di scienze chiamato a risolvere un enigma cruciale che minaccia la sopravvivenza del nostro pianeta. La trama è tratta dall’omonimo romanzo di Andy Weir, autore già acclamato per ‘The Martian’.

Il ruolo eroico degli insegnanti e l’identificazione del pubblico

Durante un incontro con la stampa, Gosling ha sottolineato come il suo personaggio, Ryland Grace, rappresenti una figura in cui il pubblico può facilmente immedesimarsi. Grace non è infatti un astronauta esperto, ma un uomo comune che si trova a dover affrontare una situazione straordinaria e di portata globale. L’attore ha voluto evidenziare l’importanza fondamentale degli insegnanti, dichiarando di aver provato un profondo onore nell’interpretare un ruolo che li pone al centro come veri e propri eroi. Gosling ha inoltre condiviso alcune delle sue personali difficoltà incontrate durante il percorso scolastico, mettendo in luce il potere trasformativo dell’educazione e il valore inestimabile di coloro che la impartiscono.

Scienza, amicizia e un messaggio per le nuove generazioni

Nel corso della sua complessa missione spaziale, il protagonista deve fare affidamento non solo sulle sue approfondite conoscenze scientifiche, ma anche su una spiccata capacità di pensare fuori dagli schemi. Un elemento cardine della narrazione è l’inaspettata amicizia che Grace stringe con Rocky, un tenero alieno roccioso che lo assiste nel superare le sfide più ardue. Gosling ha chiarito che il film non intende essere una semplice forma di evasione, ma piuttosto un invito alla riflessione sulle immense potenzialità umane e sull’opportunità di trasformare la paura in curiosità, un messaggio particolarmente significativo e rivolto alle nuove generazioni.

Il cast include anche la candidata all’Oscar Sandra Hüller, la cui performance regala una delle scene più memorabili e apprezzate della pellicola. L’anteprima italiana di ‘L’ultima missione: Project Hail Mary’ si è tenuta presso l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), un evento che ha offerto ai partecipanti una visita guidata immersiva tra le missioni e le attività dell’Agenzia, rafforzando così il legame tra il mondo del cinema e quello della scienza.