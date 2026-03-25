Shaila Gatta ha scritto il suo primo libro dal titolo Fuori Onda - Come ho trasformato le cadute in passi di danza. La 29enne ha deciso di dedicare alcune pagine anche alla relazione avuta con Lorenzo Spolverato e sulla fine della storia ha affermato: "Quando ho avuto il coraggio di dire basta, sono stata attaccata e umiliata". Nonostante tutto la diretta interessata ha precisato che non rinnega nulla di quanto accaduto al Grande Fratello Vip lo scorso anno.

Il mea culpa di Shaila Gatta

Nel libro scritto da Shaila Gatta ci sono alcuni riferimenti all'esperienza vissuta nella casa più spiata d'Italia.

La diretta interessata ha menzionato la relazione avuta con Lorenzo Spolverato e sebbene abbia precisato di non rinnegare nulla, al tempo stesso ha criticato quella storia: "Quando ho avuto il coraggio di dire basta, sono stata attaccata e umiliata, nel programma e fuori". La 29enne guardando indietro ha detto di essere più amareggiata che arrabbiata, per il semplice fatto che i concorrenti entrati in un secondo momento al GFVip cercavano di spingerla tra le braccia di Spolverato anziché consigliarle di interrompere una relazione tossica: "Ero in evidente difficoltà, ma non mi hanno teso la mano".

Tra le pagine della biografia, Shaila ha anche menzionato Javier Martinez: "Era la novità che ero curiosa di scoprire, e ci ho provato".

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, gli estratti del libro di Shaila Gatta non sono passati inosservati ma al contrario sono diventati oggetto di discussione.

Un utente ha ironizzato: "Immagino le ex fan della coppia 'Shailenzo' che hanno comprato il libro per leggere su Lorenzo Spolverato e lei le ripaga con due pagine piene di insulti". Un altro utente ha commentato: "Secondo Shaila è sempre colpa degli altri, non cambierà mai". Un utente ha scritto: "Ma cosa vuole Gatta che anche la madre l'aveva messa in guardia sulla relazione con Spolverato". Un utente ha criticato l'ex Velina: "In pratica ne libro Shaila sta rimpiangendo di non aver intrapreso una storia con Javier". Tra i vari utenti c'è anche chi però ha detto di aver trovato interessante il libro di Gatta: "Alla fine ha scritto le sue impressioni, quindi perché continuare a criticarla".