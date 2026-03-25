Le anticipazioni di Forbidden Fruit annunciano una frattura tra Lila e Yigit. Dopo l’ennesima umiliazione pubblica subita da Halit, che lo ha definito indegno della figlia durante una cena di famiglia, il giovane perderà il controllo, abbandonando Lila in mezzo alla strada dopo una lite furibonda. Spinto dal desiderio di lasciarsi alle spalle i traumi vissuti a Istanbul, Yigit accetterà la proposta di Kaya ed Ender di trasferirsi a studiare in Svizzera. Tuttavia, schiacciato dal senso di colpa e dal dolore, il ragazzo non troverà il coraggio di confessare la verità alla sua fidanzata prima di partire.

Halit mortifica Yigit

La vita di Yigit inizierà a essere problematica a causa dell’avvicinamento con Lila, non approvato da Halit. Arriverà addirittura a umiliarlo durante una cena, dicendo che lui e Lila non possono stare insieme perché la figlia è nettamente superiore a lui. Non sarebbe una storia equilibrata.

Quella sera il ragazzo scapperà con l’auto. Lila salirà in macchina, ma lui sarà talmente arrabbiato che la farà scendere, abbandonandola in mezzo alla strada. La ragazza dovrà richiedere l’intervento della polizia per tornare a casa.

Kaya ed Ender mandano Yigit a studiare all’estero

Questa vicenda farà pensare Kaya. Forse Yigit ha bisogno di stare in un posto in cui nessuno lo conosce, per iniziare una nuova vita lontana dai brutti ricordi che negli anni ha dovuto sopportare in Turchia.

Così, in accordo con Ender, gli proporrà di andare a studiare in Svizzera.

Yigit accetterà la proposta del padre e prenderà il telefono per raccontare tutto a Lila, ma quando sentirà la sua voce, non riuscirà a dirle nulla.

Lila cerca Yigit, ma lui è già in aeroporto

Poco prima di partire, Yigit racconterà al padre di non essere riuscito a dire a Lila la verità. Kaya lo comprenderà, non pensando al male che questo gesto potrebbe arrecare a Lila. Perché proprio mentre Yigit sarà diretto in aeroporto, Lila andrà a casa sua per trovarlo.

“Il signor Yigit è uscito”, dirà la domestica. “Allora aspetterò che rientri”, dirà Lila pronta a sedersi, ma la domestica la gelerà: “Non rientrerà, il signor Yigit oggi ha un volo per la Svizzera”. Lila resterà senza parole: dopo tutto quello che ha dovuto sopportare per la loro storia, lui se n’è andato senza dirle una parola.