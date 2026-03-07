Da alcune ore sul web non si parla d'altro che dell'intervista nella quale Giorgio Manetti si è detto pronto a riprovarci con Gemma Galgani. L'ex cavaliere di Uomini e donne darebbe un'altra chance alla dama, ma solo lontano dalle telecamere, quindi ora sono in molti a chiedersi cosa deciderà di fare lei. Lorenzo Pugnaloni, intanto, ha svelato che la 76enne sarebbe rimasta colpita dalle dichiarazioni dell'ex e che per ora preferirebbe non rispondere pubblicamente.

L'indiscrezione sulla reazione di Gemma

In questi giorni è stata pubblicata l'intervista in cui Giorgio si è riproposto a Gemma: a distanza di 10 anni dal loro ultimo incontro, il cavaliere sarebbe pronto a riprovarci lontano dalle telecamere di U&D.

"Io sarei disposto a riparlarne fuori dallo studio, ma lei dovrebbe lasciare il programma", ha detto Manetti di recente.

I fan del dating-show si stanno interrogando su cosa deciderà di fare Galgani, se accetterà la proposta dell'ex o se la partecipazione alla trasmissione sarà più importante di un eventuale ritorno di fiamma.

Lorenzo Pugnaloni, intanto, ha informato i curiosi del fatto che la 76enne sarebbe al corrente della situazione: "Ha visto tutto, ha visualizzato il mio messaggio in DM dopo 2 secondi. Com'era prevedibile, nessuna risposta. Di solito mi scrive per gli auguri o per farmi complimenti".

Futuro incerto per Gemma a U&D

Ovviamente Gemma non può commentare le parole di Giorgio sui social perché la priorità ce l'ha il programma al quale partecipa da oltre 17 anni, quindi molto probabilmente romperà il silenzio sulla questione nel corso della prossima registrazione.

Pugnaloni, però, ha scoperto come avrebbe reagito la dama al ripensamento dello storico ex: "Le ha fatto effetto, è rimasta scioccata e stupita perché lui ha sempre detto il contrario".

La data della prossima registrazione

Le anticipazioni che trapeleranno al termine delle riprese di U&D del 9 marzo potrebbero fare chiarezza sul futuro di Gemma, in particolare su cosa sceglierà di fare dopo le forti dichiarazioni di Giorgio.

L'ex cavaliere è stato molto chiaro quando ha affermato che ci riproverebbe con Galgani solo lontano dai riflettori, quindi ora starà a lei decidere se abbandonare il dating-show per amore.