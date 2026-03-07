Il mondo del gossip torna a parlare di una delle coppie più iconiche di Uomini e Donne: Giorgio Manetti e Gemma Galgani. A dieci anni dalla loro separazione, l’ex cavaliere del trono over ha riaperto uno spiraglio inaspettato attraverso un’intervista a Eva3000, lasciando intendere che un ritorno di fiamma potrebbe non essere così impossibile. Le sue parole hanno immediatamente acceso il dibattito tra i fan del dating show di Canale 5, soprattutto perché arrivano in un momento delicato per Gemma, sempre più in difficoltà nel suo percorso sentimentale all’interno del programma.

Giorgio Manetti rompe il silenzio e invita Gemma a riprovarci fuori dal programma

Nell’intervista, Manetti ha ripercorso i momenti più intensi della loro storia, ricordando come il 4 settembre 2015 segnò la fine improvvisa della loro relazione. Nonostante la rottura, la loro frequentazione continuò tra discussioni, riavvicinamenti e colpi di scena che contribuirono a trasformare il trono over in un fenomeno televisivo. Oggi, a distanza di un decennio, Giorgio ammette che quella storia aveva un valore speciale e che, col senno di poi, alcune scelte avrebbero potuto essere affrontate diversamente. L’ex protagonista della trasmissione di Canale 5 ha lanciato un messaggio diretto alla sua ex compagna: se Gemma decidesse di lasciare lo studio di Uomini e Donne e di provare a vivere un rapporto lontano dalle telecamere, lui sarebbe pronto a darle una seconda possibilità.

Una dichiarazione che ha sorpreso molti, soprattutto perché arriva dopo anni di silenzio e distanza dal mondo dello spettacolo.

Il futuro di Gemma e l'ipotesi di un addio a Uomini e Donne

Le dichiarazioni di Manetti arrivano in un momento particolarmente delicato per Gemma, il cui percorso nel dating show sembra mostrare segni evidenti di stanchezza. Da oltre quindici anni la dama torinese occupa un posto fisso nel parterre, diventando una delle figure più riconoscibili del trono over. Eppure, negli ultimi tempi, le sue vicende sentimentali sembrano ripetersi senza portare a sviluppi concreti. L’ennesima delusione con Mario Lenti, culminata con il duro rimprovero di Maria De Filippi, che l’ha accusata di essere diventata 'ossessiva', ha riacceso le voci su un possibile addio di Gemma.

In questo scenario, l’invito di Giorgio potrebbe trasformarsi in una svolta inattesa: l’occasione per chiudere un capitolo televisivo ormai logoro e tentare, forse per l’ultima volta, di vivere una relazione lontano dalle dinamiche dello studio. Ora l’attenzione del pubblico è tutta rivolta alla prossima registrazione di Uomini e Donne: è molto probabile che in studio si torni a parlare delle parole dell’ex cavaliere toscano, mentre Gemma potrebbe finalmente rivelare cosa pensa davvero di un possibile ritorno con l’uomo che, più di tutti, ha segnato la sua storia nel programma.