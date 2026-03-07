Le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore dal 16 al 20 marzo 2026 rivelano che Rosa scoprirà qualcosa di sconvolgente sul conto di Umberto Guarnieri e deciderà di metterlo subito al corrente così da metterlo in guardia, finendo per creare grande agitazione in lui.

Intanto Concetta scoprirà da Mimmo che sua figlia Agata non sta vivendo un momento semplice e felice dopo il trasferimento a Firenze mentre Matteo apprenderà da Marina che potrebbe essere in dolce attesa del loro primo figlio e resterà a dir poco scioccato e traumatizzato.

Rosa scopre qualcosa di sconvolgente su Umberto: anticipazioni Il Paradiso delle signore 16-20 marzo

Rosa porterà avanti la sua inchiesta su Umberto Guarnieri per cercare di scoprire tutta la verità sul conto del commendatore in merito al caso dei bambini avvelenati, di cui potrebbe essere in parte coinvolti per i finanziamenti che sono stati fatti dalla sua banca.

La giornalista riuscirà a entrare in possesso di un documento a dir poco clamoroso, grazie al quale scoprirà qualcosa di sconvolgente sul conto di Umberto.

Una notizia spiazzante per Rosa che, preoccupata per ciò che potrebbe accadere, deciderà di informare subito il commendatore Guarnieri mettendo al corrente di ciò che ha scoperto.

Lo stesso Guarnieri resterà spiazzato e sorpreso da tale rivelazione che finirà per avere delle conseguenze inaspettate sul suo futuro.

Concetta in ansia per Agata nei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni su cosa succede ne Il Paradiso delle signore dal 16 al 20 marzo 2026, inoltre, rivelano che Mimmo tornerà a Milano visibilmente preoccupato e in ansia per le sorti della sua amata Agata.

Il ragazzo confesserà a Concetta di aver compreso che Agata non sta vivendo un momento felice della sua vita e che starebbe nascondendo qualcosa ai suoi familiari.

Anche per Matteo arriverà una notizia del tutto sconvolgente che stravolgerà la sua vita e il suo futuro: il contabile del grande magazzino milanese scoprirà che Marina potrebbe essere in dolce attesa del suo primo figlio.

L'attrice, infatti, confesserà di avere un ritardo di diversi giorni e si dirà preoccupata perché teme di essere incinta.