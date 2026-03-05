Le sfuriate di Ciro Solimeno a Uomini e donne non sono piaciute a gran parte dei telespettatori, soprattutto perché sono avvenute a pochi centimetri dal viso di una ragazza. In queste ore alcuni attenti fan si sono accorti che Martina De Ioannon ha messo "mi piace" ad un paio di commenti contro l'ex fidanzato, in particolare a quello in cui si parla della sua capacità di capire le persone molto prima rispetto agli altri.

Le mosse social che non passano inosservate

Da giorni sul web si parla di Ciro e di come si sta comportando a Uomini e donne, soprattutto per l'atteggiamento aggressivo che ha avuto con la maggior parte delle sue corteggiatrici in esterna e in studio.

Tra i fan del programma c'è chi si è complimentato con Martina per aver lasciato il giovane in tempi non sospetti, e lei sembra essere d'accordo con chi è convinto che avrebbe "scansato un fosso".

Il 5 marzo, inoltre, la ragazza ha messo "mi piace" a due commenti contro l'ex fidanzato su TikTok.

"Ogni volta tocca darti ragione dopo mesi", e ancora "Anche se con un po' di ritardo, hai fatto la scelta super giusta", sono queste le frasi che De Ioannon ha apprezzato sui social nelle ultime ore.

La dedica a Gianmarco

Qualche giorno fa Martina si è resa protagonista di un'altra mossa social che ha fatto discutere perché tanti l'hanno ricollegata al comportamento che sta avendo Ciro a Uomini e donne.

"Come te, nessuno", è la dedica che la giovane ha fatto a Gianmarco al termine della messa in onda della puntata in cui il suo ex ha urlato contro Alessia per diverso tempo.

Elogiando il compagno e la sua correttezza, infatti, è come se la ragazza avesse voluto dare ragione a chi sta stroncando il suo ex e gli atteggiamenti aggressivi che starebbe avendo davanti alle telecamere.

I dubbi sul futuro a Uomini e donne

Sempre oggi, 5 marzo, Amedeo Venza ha svelato che a breve potrebbe cambiare qualcosa a Uomini e donne.

"Un trono attualmente in onda potrebbe saltare", ha scritto l'influencer mentre su Canale 5 veniva mostrata l'esterna tra Ciro e Alessia in camerino.

Il ragazzo non ha partecipato alle ultime due registrazioni e c'è chi sta iniziando a pensare che la redazione potrebbe metterlo alla porta prossimamente.