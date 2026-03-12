Magda Catozzi ha lasciato Uomini e donne da qualche settimana, ma solo ultimamente ha rotto il silenzio sull'esperienza che ha fatto nel parterre Over. A Più Donna, ad esempio, l'ormai ex dama ha confidato che Sebastiano Mignosa le piaceva davvero e poi ha spiegato perché è andata via. Le parole più pungenti, però, la romana le ha rivolte a Gemma Galgani, che secondo lei sarebbe stata troppo altezzosa nelle discussioni che hanno avuto in studio.

Le frecciatine a Gemma

I più attenti spettatori di Uomini e donne si saranno accorti che Magda non è più nel parterre, ed è stata lei stessa a parlarne in diverse interviste che ha rilasciato ultimamente.

Dopo aver commentato le frequentazioni che ha avuto con Mario e Sebastiano, la dama si è lasciata andare a parole piuttosto pungenti nei confronti della persona che l'ha infastidita di più in studio.

"Gemma mi ha presa in giro, ha deriso il mio dialetto romano. Questa cosa non l'ho mai mandata giù. Ma chi si crede di essere?", ha dichiarato l'ex protagonista del trono Over.

Il motivo dell'addio a Uomini e donne

Quando le è stato chiesto perché non è più nel parterre, Magda ha precisato che è stata sua la decisione di andare via.

"Ho deciso di prendermi una pausa, lì non c'era nessuno che mi interessava. Mi sono fermata anche perché è subentrata un po' di stanchezza emotiva", ha spiegato la dama che è stata tra i protagonisti assoluti di questa edizione di Uomini e donne.

A Casa Lollo, inoltre, la romana ha accennato ad una frequentazione che ha iniziato da poco (ovviamente dopo aver lasciato il programma), ma della quale non ha voluto svelare nulla per scaramanzia.

Le anticipazioni dell'ultima registrazione

L'11 marzo c'è stata una registrazione di Uomini e donne molto movimentata: le anticipazioni del web svelano che Ciro e Matteo si sono quasi messi le mani addosso, Sara si è sentita poco bene e Marina ha litigato furiosamente con gli opinionisti.

Tra gli spoiler che sono trapelati dallo studio, però, non c'è quello che tutti i fan aspettavano: Maria ha scelto di ignorare sia Gemma che l'intervista con la quale Giorgio si è detto pronto a dare un'altra chance alla sua ex, ma solamente lontano dalle telecamere.