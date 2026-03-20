Oggi, 20 marzo, il pubblico di Uomini e donne ha assistito ad una puntata molto movimentata. Dopo un lungo blocco dedicato a Sabrina Zago, si è passati ad una nuova coppia che si è formata nel trono Over: Atlanta e Lanfranco hanno deciso di lasciare la trasmissione insieme a distanza di poche settimane dal loro primo incontro lontano dalle telecamere.

Il lieto fine in onda su Canale 5

La puntata di Uomini e donne del 20 marzo si è aperta con Sabrina e con gli aggiornamenti sulle sue conoscenze.

Dopo lunghi confronti e discussioni, Maria De Filippi ha deciso di cambiare argomento e di dare spazio a due protagonisti del trono Over che hanno avuto una specie di colpo di fulmine.

A poche settimane dall'inizio della loro frequentazione, infatti, Atlanta e Lanfranco hanno scelto di andare via insieme: è stata la dama a proporre al cavaliere di lasciare il programma in coppia, e lui ha accettato con entusiasmo.

I due sono usciti di scena tra gli applausi e i complimenti dei presenti, tutti convinti del fatto che questo legame potrebbe durare nel tempo.

Il passato con Mario e Cinzia

Chi ha seguito quest'edizione di Uomini e donne dall'inizio, ricorderà che Atlanta e Lanfranco hanno avuto almeno un'altra frequentazione importante a testa prima di avvicinarsi.

La dama, ad esempio, per un periodo è uscita a cena con Mario e sembrava essere in cima alla lista delle sue preferenze: il rapporto si è interrotto quando l'imprenditore pugliese ha accettato di conoscere anche altre persone.

Il cavaliere che oggi ha lasciato il programma in coppia, invece, nel recente passato è stato legato a Cinzia M. ed è finito al centro delle polemiche quando ha detto "no" alla sua proposta di continuare a frequentarsi fuori dallo studio.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne

Atlanta e Lanfranco hanno lasciato il programma qualche settimana fa, e sono stati gli ultimi senior a fare questo passo importante.

Nelle puntate di Uomini e donne che andranno in onda dal 23 al 27 marzo, però, ci sarà la scelta di una tronista del cast: dopo una serie di attacchi da parte di Tina, Sara deciderà di dichiararsi ad Alessio e con lui abbandonerà lo studio.