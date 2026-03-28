Le puntate di Uomini e donne che andranno in onda dal 30 marzo al 3 aprile sono state registrate poco più di una settimana fa, quindi le anticipazioni di quello che sarà trasmesso in tv sono piuttosto recenti. Rosanna Siino tornerà al centro dell'attenzione per la conoscenza con Michele, ma anche Paola Fatuzzo e Marta Martinelli saranno protagoniste perché diversi cavalieri arriveranno in studio per corteggiarle.

Rosanna volta pagina

L'addio di Edoardo al cast di Uomini e donne ha chiuso la settimana, ma i fan si stanno già preparando a quello che vedranno dopo il weekend su Canale 5.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che saranno soprattutto alcune dame del parterre Over a monopolizzare le puntate in onda dal 30 marzo al 3 aprile.

Rosanna, per esempio, racconterà della frequentazione che ha iniziato dopo aver messo un punto definitivo a quella con Alessio.

La protagonista del dating-show si avvicinerà molto a Michele e in studio parlerà con gioia dei baci che si sono scambiati lontano dai riflettori.

Anche per Marta arriverà un nuovo cavaliere, Alessandro, ma la conoscenze durerà poco perché lei preferirà proseguire solo con Antonio.

Paola dimentica Edoardo

Un'altra dama che sarà molto corteggiata nelle prossime puntate di Uomini e donne è Paola, che ritroverà il sorriso a pochi giorni di distanza dall'addio di Edoardo al programma.

La protagonista del trono Over accetterà di iniziare una nuova conoscenza anche per dimostrare a Tina che è lì solo per innamorarsi e non per visibilità come lei sostiene da tempo.

Fino al 3 aprile i telespettatori assisteranno anche ad un importante riavvicinamento tra Alessio e Debora, che finalmente decideranno di darsi l'esclusiva per capire se sono fatti l'uno per l'altra oppure no.

Il cast di Uomini e donne in studio nel weekend

Dopo una pausa di quasi dieci giorni, oggi ci sarà una nuova registrazione di Uomini e donne.

Stando a quello che ha anticipato Lorenzo Pugnaloni sui social, il cast sarà in studio sia il 28 che il 29 marzo per partecipare a puntate che saranno trasmesse su Canale 5 la seconda settimana di aprile.

Alle riprese di questo weekend non parteciperanno tutti i personaggi che hanno lasciato il programma nell'ultimo periodo, dalla tronista Sara ai cavalieri Edoardo e Mario.