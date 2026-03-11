Oggi, 11 marzo, c'è stata la prima delle due registrazioni di Uomini e donne in programma questa settimana (l'altra ci sarà giovedì 12) e Lorenzo Pugnaloni ha svelato cos'è successo in studio. Le anticipazioni che stanno circolando in queste ore, dunque, informano i fan del fatto che Marina ha avuto un durissimo scontro con Tina Cipollari e Gianni Sperti. Elisabetta Gigante e Sabrina Zago, invece, hanno ripreso posto nel parterre.

Tensione alle stelle a Uomini e donne

Le nuove registrazioni di Uomini e donne sono state fissate a metà di questa settimana, e l'11 marzo c'è stata la prima.

Nelle riprese odierne, dunque, Marina si è scontrata duramente con entrambi gli opinionisti del programma: Gianni e Tina hanno attaccato la dama accusandola di essersi intromessa nella frequentazione tra Davide e Sabrina (che è riapparsa agli Elios dopo qualche settimana), lei ha risposto a tono e in studio è regnato il caos per molto tempo.

A distanza di meno di un mese dal suo addio al parterre, anche Elisabetta è tornata dicendosi pronta a nuove conoscenze.

Le dame nel mirino di Tina

In questo periodo negli studi di Uomini e donne non sono mancati i momenti di tensione: Cinzia, per esempio, è stata protagonista di diversi scontri e nella maggior parte dei casi si è dovuta difendere dagli attacchi di Tina.

Secondo l'opinionista del programma, infatti, la dama reciterebbe un copione e per questo motivo non meriterebbe di stare nel parterre.

Nelle ultime registrazioni anche Marina e Paola sono finite nel mirino della vamp, ma per ragioni differenti: la prima a causa di comportamenti che infastidiscono parecchio Cipollari (a partire dal fatto che le risponde a tono tutte le volte che riceve una critica), la seconda perché ha rifiutato Edoardo in modo deciso.

Le dichiarazioni di Giorgio

Nell'ultima settimana sul web si è parlato tantissimo di Giorgio e delle dichiarazioni che ha rilasciato su un eventuale riavvicinamento con Gemma.

Se in passato ha sempre criticato l'ex fidanzata, di recente Manetti ha fatto dietrofront e si è detto pronto a riprovarci con lei: "Lascia Uomini e donne e torna con me".

Tra gli spettatori del programma c'è chi ha cominciato a fantasticare su un lieto fine tra i due a quasi 10 anni di distanza dalla rottura, ma la richiesta del cavaliere di rivedersi lontano dai riflettori potrebbe rendere le cose molto più difficili.