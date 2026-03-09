Questa settimana Uomini e donne si registrerà mercoledì e giovedì, quindi i fan dovranno pazientare ancora qualche giorno prima di sapere cosa farà Gemma Galgani in studio. L'11 e il 12 marzo, infatti, la dama potrebbe essere messa di fronte ad una scelta molto importante: lasciare il programma per dare un'altra chance a Giorgio Manetti (come lui le ha chiesto in un'intervista), oppure restare nel parterre ignorando le recenti dichiarazioni dell'ex fidanzato.

Le date del ritorno in studio del cast

Da quando Giorgio si è riproposto a Gemma, sul web non si parla d'altro che di quello che potrebbe accadere tra loro davanti e dietro le telecamere.

Lorenzo Pugnaloni ha anticipato che le prossime registrazioni di Uomini e donne ci saranno mercoledì 11 e giovedì 12 marzo, e che proprio in queste occasioni potrebbe esserci un colpo di scena.

L'ex cavaliere, infatti, ha chiesto alla dama di rivedersi lontano dalle telecamere, quindi è come se l'avesse messa di fronte ad un bivio: lasciare la trasmissione per tornare con lui o rimanere nel parterre sperando di trovare l'amore sotto i riflettori.

Nel corso delle riprese di questa settimana, dunque, Galgani potrebbe fare una scelta da dentro o fuori, ma soltanto le anticipazioni che trapeleranno tra qualche giorno potranno fare chiarezza sull'argomento.

Come ha reagito Gemma

Stando sempre a quello che ha rivelato Lorenzo Pugnaloni sui social, Gemma sarebbe al corrente di tutto quello che ha detto Giorgio.

"Ha visualizzato le mie storie dopo pochi secondi, ma ovviamente non ha risposto. Ho indagato e ho scoperto che è rimasta scioccata dall'intervista, non se lo sarebbe mai aspettata", ha raccontato l'esperto di gossip in merito alla reazione che avrebbe avuto Galgani al dietrofront dell'ex fidanzato.

Un confronto a Uomini e donne tra i sogni dei fan

Anche se Giorgio ha chiarito che rivedrebbe Gemma solo lontano dalle telecamere, tra i fan di Uomini e donne c'è chi sogna di assistere ad un confronto tra i due in studio.

Le recenti dichiarazioni del cavaliere, infatti, stanno impazzando ovunque da giorni e la redazione potrebbe chiedergli di partecipare ad una delle prossime registrazioni per spiegare alla dama e al pubblico quali sono le sue reali intenzioni.