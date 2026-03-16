Nella registrazione di oggi, lunedì 16 marzo, Uomini e Donne ha aperto la puntata con un clima immediatamente teso a causa di alcuni retroscena inaspettati su uno dei cavalieri presenti in trasmissione. Come riportato dalle indiscrezioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito, c'è stato spazio per il parterre over e la situazione si è accesa quando è emersa una segnalazione che ha coinvolto Edoardo Nestori. Le accuse hanno generato un confronto diretto con Barbara De Santi e hanno portato a una decisione inaspettata da parte del cavaliere, che ha lasciato la trasmissione.

Successivamente, l’attenzione si è spostata sul trono di Ciro, reduce dagli sviluppi dell’ultima registrazione. La sua nuova esterna ha avuto conseguenze immediate in studio, provocando reazioni forti da parte delle corteggiatrici e aprendo un nuovo fronte di discussione.

La segnalazione su Edoardo e le accuse di Barbara De Santi: lui ha lasciato Uomini e Donne

La registrazione è iniziata con Barbara De Santi che ha riferito di aver saputo che Edoardo Nestori era stato a cena con una donna esterna al programma. La segnalazione ha dato il via a un confronto serrato: Barbara ha chiesto spiegazioni, mentre Edoardo ha provato a difendersi dalle accuse. La discussione si è protratta a lungo e, alla fine, Edoardo ha deciso di lasciare lo studio.

La sua uscita è apparsa definitiva, almeno per quanto riguarda la registrazione odierna, e ha chiuso bruscamente il confronto con Barbara.

Ciro va in esterna con Elisa e l’ha baciata

Dopo il capitolo Edoardo e dedicato al parterre over , si è passati al percorso di Ciro Solimeno. Il tronista ha portato in esterna solo Elisa e tra i due c’è stato un bacio. Una volta rientrati in studio, Martina si è mostrata molto infastidita dalla scelta e ha lasciato lo studio. Ciro ha dichiarato che sarebbe andato a riprenderla, anticipando il classico post‑camerino. Anche Alessia Antonetti è intervenuta, lamentandosi del fatto che Ciro non l’abbia portata in esterna e che continui a lasciarla da parte. La registrazione si è quindi concentrata sulle reazioni delle corteggiatrici e sulle spiegazioni del tronista, che ha provato a chiarire la sua posizione.