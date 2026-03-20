Tutta la prima parte della puntata di Uomini e donne del 20 marzo è stata dedicata ad un acceso confronto in studio tra Sabrina Zago e Nicola. La dama si è lamentata dei comportamenti del cavaliere dopo la fine della loro conoscenza, ma sui social c'è chi l'ha attaccata definendola una brutta coppia di Gemma Galgani.

Le critiche alla dama di Uomini e donne

L'addio di Sabrina a Uomini e donne è durato poco: la protagonista del trono Over, infatti, si è riaccomodata nel parterre a neppure una settimana di distanza dal giorno in cui ha deciso di abbandonarlo.

La dama è tornata al centro dell'attenzione per la turbolenta conoscenza con Nicola, ma anche per le copiose lacrime che ha versato davanti alle telecamere dopo che è finita.

Il 20 marzo il pubblico ha assistito ad un nuovo faccia a faccia tra i due, e sui social c'è chi non ha risparmiato critiche alla donna che secondo tanti starebbe facendo un percorso sulla falsariga di quello di Gemma.

"Ma non era andata via per problemi familiari? Io non la sopporto, piange per il nulla cosmico. Una brutta copia di Gemma", ha sentenziato una fan mentre la puntata del dating-show era ancora in onda.

Il parere di Pugnaloni

Tra gli spettatori di Uomini e donne che non apprezzano Sabrina c'è anche Lorenzo Pugnaloni, che proprio in queste ore ha detto cosa pensa della dama sui social.

"Sabrina è davvero imbarazzante, non c'è mai una volta che è colpa sua se una conoscenza finisce. Ha una credibilità pari a zero, come quando dice che va via e poi sta sempre lì", ha scritto l'esperto di gossip in una storia che ha postato su Instagram il 20 marzo.

Il paragone con Gemma

Ogni volta che Sabrina viene chiamata al centro dello studio per parlare delle sue frequentazioni, sui social vengono pubblicati molti commenti su quanto il suo comportamento ricorderebbe quello di Gemma.

"Abbiamo capito il suo giochetto, simile a quello di Gemma", "Che pesantezza", "Per me è anche peggio di Gemma", "Una finta santarellina", "Cosa abbiamo fatto di male per dover assistere alle sue lagne?", "Ma non era andata via? Perché è ancora lì?", "La versione giovane di Gemma", "Sabrina esce dalla porta e rientra dalla finestra, altro che sincerità", si legge su X in queste ore.