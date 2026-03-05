Mercoledì 11 marzo su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata di Vanina 2. Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni, il vicequestore di Catania Guarrasi viene chiamata per indagare sul ritrovamento di due cadaveri: Azzurra Leonardi e Monsignor Antonio Murgo. La vita sentimentale di Vanina s'incrocia con quella professionale: il rapporto con Paolo si complica per via delle indagini su Salvatore Fratta.

Vanina 2: la trama del secondo episodio

Le anticipazioni riguardanti la seconda puntata di Vanina 2, vedono un uomo chiamare la mobile per denunciare il ritrovamento di un cadavere all'interno di un hotel abbandonato.

La cosa curiosa è che quando il vicequestore Guarrasi arriva sul luogo del delitto non trova il corpo, ma in un secondo momento troverà la vittima Azzurra Leonardi al fianco di quello di Monsignor Antonio Murgo. Dunque starà a Vanina Guarrasi e alla sua squadra capire cosa lega i due omicidi.

Per quanto riguarda la vita privata di Vanina, il rapporto con Paolo è ai minimi storici a causa delle indagini su Salvatore Fratta ovvero l'ultimo dei killer che ha partecipato all'assassinio del padre del vicequestore.

Dove e quando vedere la fiction

Tutti coloro che intendono seguire i nuovi episodi di Vanina 2, possono farlo ogni mercoledì su Canale 5 dalle 21:40 circa.

Per chi invece volesse seguire le puntate in anteprima possono farlo in streaming sul sito Mediaset Infinity nella sezione dedicata alla serie tv in modo del tutto gratuito.

Ascolti tv 4 marzo

Mercoledì 4 marzo si è rinnovata la sfida degli ascolti tv con un prime time ricco di appuntamenti.

Su Rai1 Il mio nome è Riccardo Cocciante e ha interessato 1.846.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Rai 2 è tornato Stefano De Martino con Stasera Tutto è Possibile e ha intrattenuto davanti al video 2.318.000 spettatori pari al 16.8%. Chi l’ha Visto? in onda su Rai 3 con Federica Sciarelli ha ottenuto il 9.4%. Su Canale 5, Vanina 2 ha conquista 1.985.000 spettatori con uno share del 13.4%. Su Italia 1 è andata in onda la semifinale di andata di Coppa Italia Lazio-Atalanta ed è stata seguita da 2.048.000 spettatori con il 10.2%.

Il commento di alcuni utenti del web

Il ritorno della serie tv targata Mediaset con protagonista Giusy Buscemi è stata commentata da diversi utenti su X.

Un utente ha lamentato il giorno di messa in onda: "Non dovevano mandarlo contro la concorrenza accesissima di STEP, Coppa Italia e Chi l'ha visto. Fossi in loro, avrei atteso un altro po', ma ormai il danno è fatto". Un altro utente ha affermato: "Impazzisco ogni volta che vedo una scena con Vanina e Paolo". Un altro utente ha aggiunto: "Secondo me quest'anno soffriremo ma alla fine i nostri saranno felici e contenti". Infine c'è chi ha affermato: "Mi dispiace per gli ascolti poco soddisfacenti, ma ieri è stata una serata piuttosto affollata".