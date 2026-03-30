Sui social sono tutti pazzi di Zeudi Di Palma e Scarlett Plott, infatti è già stato creato un hashtag per la nuova coppia: le Zarlet. Da quando è uscita allo scoperto con la fidanzata, l'ex Miss Italia ha cominciato a condividere contenuti che hanno emozionato tutte le persone che fanno parte della sua community: in questi giorni le due ragazze si sono scambiate dolci parole e hanno postato video e foto in cui emerge la loro forte complicità.

La felicità di Zeudi su Instagram

Sono passati pochi giorni da quando Zeudi ha presentato la fidanzata Scarlett sui social, ma sono già diversi i contenuti di coppia che ha condiviso con chi la segue su Instagram.

Poche ore fa, ad esempio, la 24enne ha repostato un video nel quale sono racchiusi alcuni scatti in bianco e nero che ha fatto con la compagna: davanti all'obiettivo le due ragazze si sono scambiate baci, sguardi, risate e smorfie simpatiche.

La sensazione che hanno molti fan dell'ex Miss Italia è che da quando ha ufficializzato la sua relazione sembrerebbe più libera, come se si fosse tolta un peso e ora starebbe usando i social come una qualunque giovane donna che si è innamorata e vuole urlarlo al mondo.

La gioia della community

I contenuti con protagoniste Zeudi e Scarlett sono apprezzatissimi dai sostenitori di Di Palma, gli stessi che stanno cominciando a voler bene anche alla sua nuova fidanzata.

"Queste due ragazze fanno innamorare", "Le adoro già", "Bellissime", "Che coppia", "Un duo perfetto", "Meravigliose", "Sono troppo belle insieme", "Viva l'amore", "Sono così dolci", "Mi piacciono tanto", "Brava Zeudi, goditi la vita e non pensare a nessuno", "Sono troppo felice per loro", "Stupende", "Sono fatte l'una per l'altra", "Una coppia esplosiva", "Pazzesche", "Mi sono già affezionata a queste due", si legge su X in questi ultimi giorni.

L'hashtag che impazza sul web

Il legame tra Zeudi e Scarlett è tra i più discussi e apprezzati di questo periodo, e a provarlo sarebbe l'hashtag che è stato creato per la coppia.

A poche ore dalla pubblicazione delle prime foto delle due ragazze, su X c'è chi ha coniato il termine Zarlet e questo è diventato il nome con il quale vengono chiamate tutt'ora.