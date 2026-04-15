Mancano circa 24 ore all'inizio della registrazione di una nuova puntata del serale di Amici, la quinta di quest'edizione. Tra le anticipazioni che sono state date in questi giorni, c'è anche quella di una prova che vedrà contrapposte le uniche cantanti donne del cast: Angie ed Elena faranno una comparata sulla versatilità che è stata assegnata dalla produzione durante la settimana.

La mossa della produzione di Amici

Il 16 aprile verrà registrata la quinta puntata del serale di Amici e sul web circoleranno i nomi dei tre allievi che andranno al ballottaggio dopo una nuova gara a squadre.

Nel corso delle tre manche i professori schiereranno le esibizioni con le quali penseranno di ottenere il punto, e tra queste ci potrebbe essere quella che è stata voluta dalla produzione.

In un recente daytime, infatti, è stato anticipato che sabato prossimo Angie ed Elena si sfideranno in una prova comparata sulla versatilità: le due cantanti dovranno eseguire un medley di tre brani, tra cui il successo La cura per me di Giorgia, e dovranno dimostrare di saperli intonare e interpretare tutti al meglio.

Chi rischia di andare al ballottaggio

Al termine della registrazione di Amici del 16 aprile si saprà chi rischierà l'eliminazione ad un mese dall'inizio della fase serale.

In questi giorni molti fan si sono esposti facendo i nomi degli allievi che potrebbero andare al ballottaggio nella quinta puntata, e i più gettonati sono stati Riccardo, Alex e Kiara.

La ballerina del team Pettinelli-Emanuel sarebbe la principale candidata allo spareggio (sempre secondo gli utenti social), ma anche il cantante seguito da Rudy Zerbi potrebbe finire a rischio per la prima volta da quando è cominciato il serale.

Chi potrebbe uscire tra queste TRE persone?#Amici25



(nomi derivanti dall’ultimo sondaggio) — AMICI NEWS (@amicii_news) April 14, 2026

Le opinioni dei fan

Sui social sono in molti a concordare che il prossimo eliminato potrebbe essere uno tra Riccardo, Alex e Kiara.

"Purtroppo la più quotata è Kiara, anche se per giustizia dovrebbe uscire Riccardo", "Rinunceranno a Kiara e si terranno Riccardo fino alla fine, questo programma è così scontato", "Kiara è la più brava, ma in questa trasmissione non c'è meritocrazia", "Credo che Kiara abbia le ore contate nella scuola perché sarà la prossima", si legge su X a poche ore da una nuova registrazione.