Da alcuni giorni sul web si sta parlando delle tenerezze che Mario Lenti e Magda Catozzi si sono scambiati durante una serata in discoteca, baci e altre effusioni che avevano fatto pensare ad un ritorno di fiamma tra i due ex di Uomini e donne. Intervistato da Comingsoon.it, però, il cavaliere ha frenato queste chiacchiere e anzi ha chiarito che starebbe vivendo un periodo di confusione perché nella sua testa ci sarebbe anche un'altra signora.

La versione di Mario sulla festa

Qualche giorno fa Magda ha confermato il riavvicinamento con Mario in un'intervista a Casa Lollo, e lo ha fatto dicendosi pronta a dare un'altra chance al rapporto con l'imprenditore che ha conosciuto a Uomini e donne diversi mesi fa.

Il cavaliere, però, non la penserebbe allo stesso modo, o meglio non avrebbe gli stessi ricordi della serata in discoteca che ha fatto tanto discutere.

"Sono arrivato a quella festa e mi è saltata al collo, non si staccava più. Abbiamo ballato ed è stata lei ad avvicinarsi, ma io penso anche a un'altra signora e non posso dire di sentirmi fidanzato. Sono in un momento di riflessione", ha dichiarato Lenti.

Le frecciatine a Cinzia

In questa recente intervista Mario ha anche commentato il percorso di Cinzia a Uomini e donne, in particolare la velocità con la quale lo avrebbe dimenticato.

"Lei è finta. Mi ha detto che sono l'uomo della sua vita e che avrebbe lasciato il programma con me, ma ovviamente non le ho creduto.

Forse con Marco ha un accordo, non la vedo sincera", ha dichiarato il cavaliere sulla sua ex fiamma.

Il motivo dell'addio a Uomini e donne

In diverse occasioni Mario ha spiegato che ha deciso di lasciare Uomini e donne quando ha incontrato una signora che non se la sentiva di andare in studio per corteggiarlo.

Stando alle ultime dichiarazioni del cavaliere, questa frequentazione sarebbe ancora in corso, ma il riavvicinamento di Magda potrebbe aver creato un po' di confusione generale.

L'imprenditore non sembrerebbe intenzionato a tornare agli Elios per parlare della sua intricata situazione sentimentale, ma tra i fan c'è chi sarebbe curioso di vedere un'eventuale reazione di Gemma all'ospitata dell'unico uomo che le ha fatto battere in cuore in questa stagione.