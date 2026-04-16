Nel corso della registrazione di Amici del 16 aprile non sono mancati gli scontri, e anche questa settimana a discutere sono stati Anna Pettinelli e Gigi D'Alessio. Le anticipazioni della quinta puntata del serale, dunque, svelano che il giudice ha fatto un appunto a Gard dopo che ha interrotto un'esibizione e la professoressa è intervenuta per difendere il suo allievo e per andare contro il cantautore.

Scintille al serale di Amici

Anche questa settimana tra Anna Pettinelli e Gigi D'Alessio c'è stato un vivace botta e risposta, in particolare una discussione che è partita da una piccola critica che il giudice ha fatto a Gard durante la gara.

Quando l'allievo si è bloccato nel bel mezzo di un'esibizione, infatti, il giurato è intervenuto per fargli un appunto e la speaker radiofonica ne ha approfittato per dire la sua.

Tra i due c'è stata una lite che è durata un bel po', e il pubblico presente non ha potuto non notare che l'insegnante era furiosa con il cantautore che dall'inizio del serale di Amici 25 sembra avere sempre un'opinione opposta alla sua.

Cosa si sono detti Gigi e Anna

Le anticipazioni della quinta puntata del serale di Amici svelano anche cosa si sono detti Anna e Gigi quando hanno discusso davanti a tutti.

"Tu non sei una cantante e non sai cosa provano i cantanti", avrebbe tuonato il giudice nel corso della registrazione del 16 aprile.

Ovviamente la professoressa della scuola non è rimasta in silenzio, anzi ha risposto a tono al cantautore che ad un certo punto l'avrebbe punzecchiata dicendole che "solo gli stupidi non cambiano idea".

Nuovo attacco da parte di Gigi alla Pettinelli: “tu non sei una cantante, non sai cosa provano i cantanti” e poi “solo gli stupidì non cambiano idea”.



Tutti i dettagli tra poco sull’articolo.#Amici25



News completa di @SuperGuidaTV: https://t.co/X5jEuwlDBA 👈🏻 — AMICI NEWS (@amicii_news) April 16, 2026

Gli allievi al ballottaggio per l'eliminazione

Al termine delle riprese del 16 aprile, sono trapelati i nomi dei ragazzi di Amici che sono andati al ballottaggio per l'unica eliminazione della settimana.

Dopo la prima manche a rischio ci è finito Lorenzo, dopo la seconda è toccato a Kiara e dopo la terza a Riccardo.

Tra i fan sono in moltissimi a pensare che a lasciare la scuola sarà la ballerina del team Pettinelli-Emanuel, anche perché i due cantanti con i quali è allo spareggio sono nelle "grazie" della giuria sin dall'inizio del serale ed è difficile immaginare che manderanno via uno di loro al posto suo.