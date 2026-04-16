Nella puntata di stasera, 16 aprile, è arrivata la conferma che i telespettatori temevano: Maurizio, il padre biologico delle gemelle Cirillo, è gravemente malato. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 20 al 24 aprile ruoteranno in buona parte attorno a lui e al tentativo, forse l'ultimo, di riabbracciare le figlie prima che sia troppo tardi.

Un posto al sole: l'ipotesi di un tumore ai polmoni in fase terminale per Maurizio

Il quadro clinico non è stato dichiarato apertamente, ma i segnali lasciati cadere sono fin troppo eloquenti.

La difficoltà respiratoria mostrata da Maurizio, unita alle sue stesse parole cariche di rassegnazione, fa pensare a un tumore ai polmoni giunto ormai in fase terminale. Un'ipotesi, certo, ma che trova appigli concreti in quanto visto sullo schermo. La sensazione è che all'uomo resti davvero poco tempo, e che proprio per questo voglia provare ad ottenere il perdono dalle sue due figlie.

La reazione delle gemelle

Come prevedibile, Micaela alzerà all'istante un muro, ostentando un disinteresse che somiglia pericolosamente a rabbia trattenuta. Un riflesso già visto in lei, quasi un'armatura. Manu, al contrario, crollerà e dopo essersi sfogata con Niko deciderà di affrontare suo padre. La ragazza, però, non sarà a conoscenza delle sue reali condizioni di salute.

Intanto Maurizio, spinto dall'infermiera Iolanda, si deciderà a contattare le due figlie per provare a spiegare le ragioni di un'assenza lunga anni. Una chiamata che sembrerà arrivare giusto in tempo, forse l'unica occasione per dare un senso a quel ritorno e chiudere i conti con un'esistenza rimasta a metà.

Manu e Mica davanti a un padre che sta per andarsene:

Sarà un banco di prova durissimo per entrambe, anche se in modi opposti. Manu appare già profondamente coinvolta, forse troppo per chi rischia di perdere una figura appena ritrovata. Mica, finora rifugiata nel suo cinismo come dentro una corazza, si troverà a dover fare conti con i suoi sentimenti. Difficile dire come ne usciranno, perché un padre che riappare solo per andarsene è il tipo di ferita che lascia il segno per sempre e che potrebbe rappresentare un punto di svolta narrativo per questi due personaggi.