Eda Ece lascia Forbidden Fruit: l'attrice ha rifiutato di partecipare alla settima stagione di Yasak Elma, chiudendo il capitolo legato al personaggio di Yildiz. Nonostante le indiscrezioni delle ultime settimane parlassero di un suo possibile ritorno nel progetto di Yasak Elma, l'attrice ha scelto di chiudere il capitolo legato al personaggio di Yildiz, segnando la fine di questa fase per la celebre saga turca.
Eda Ece lascia Forbidden Fruit: non torna nella settima stagione
La notizia, riportata dalla giornalista Birsen Altuntaş, è legata a un nuovo progetto.
L'attrice ha scelto una strada diversa, accettando il ruolo di protagonista nella serie “Düğünümüz Var”. Si tratta di una commedia familiare prodotta da Polat Yağcı (Poll Films), già noto nel panorama turco e ora attivo anche in tv con diverse produzioni.
Eda Ece e l'addio a Yasak Elma: i motivi del no alla settima stagione
La scelta di allontanarsi da un possibile ritorno in Yasak Elma rappresenta una decisione precisa. Dopo anni legati indissolubilmente a un personaggio molto popolare, l’attrice sembra intenzionata a mettersi alla prova in ruoli differenti per evitare di restare legata sempre allo stesso ruolo. Mentre i fan di Forbidden Fruit dovranno rassegnarsi all'assenza di Yildiz nella nuova stagione, cresce l’attesa per vedere Eda Ece in questa nuova veste.
Il finale di Yildiz in Forbidden Fruit: la morte di Doğan e il legame con Ender
Nelle puntate turche della sesta stagione nella vita di Yildiz arriva Doğan Yıldırım, un uomo d’affari molto influente che compare solo nelle fasi finali della serie. Tra i due nasce un rapporto complicato, fatto di scontri, allontanamenti e ritorni, che col tempo si trasforma in una relazione vera, fino al matrimonio. Dalla loro unione nasce anche una bambina. Proprio quando sembra aver trovato un nuovo equilibrio, la situazione cambia all’improvviso: Doğan muore, lasciandola sola. Yildiz, però, non si lascia travolgere dagli eventi. Rimane indipendente, vicina ai suoi figli e, per la prima volta, trova una sorta di stabilità anche nel rapporto con Ender, con cui smette di essere in conflitto continuo, aprendo così una nuova fase della sua vita.