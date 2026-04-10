Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una resa dei conti che non avrà l'esito sperato. Nelle puntatae in onda da lunedì 20 a venerdì 24 aprile alle 16:10 su Rai 1, Adelaide sarà determinata a chiudere definitivamente la questione con i fratelli Marchesi. Dopo la rivelazione di Matteo e la successiva di Umberto, che ha svelato che Ettore e Greta sono figli del defunto Arturo Guarnieri, la contessa capirà che la situazione è diventata troppo pericolosa per restare irrisolta. Per questo, insieme a suo cognato, attenderà che i due stilisti accettino l’offerta per lasciare Milano.

Ma proprio quando sembrerà che la vicenda stia per concludersi, Greta tirerà fuori la sua arma più potente.

Adelaide vuole che i Marchesi lascino Milano dopo la verità su Arturo

La settimana si aprirà con le conseguenze della rivelazione di Umberto: Ettore e Greta verranno smascherati sulle loro origini. I due fratelli infatti sono figli di Arturo, fratello del commendatore e marito defunto di Fiona Marchesi. Una verità taciuta dai due ragazzi, che cambierà radicalmente i rapporti tra le due famiglie. Adelaide, consapevole che la situazione rischia di degenerare, spingerà affinché i fratelli Marchesi accettino l’offerta dei Guarnieri e lascino la città. Nel frattempo, Matteo – rilasciato dopo l’arresto – incontrerà nuovamente Adelaide e Umberto, mentre cercherà invano di parlare con Odile per raccontarle ciò che ha scoperto su Ettore.

La contessa, però, non immaginerà che Greta non ha alcuna intenzione di farsi mettere alla porta.

Greta ricatta Adelaide usando il segreto su Odile

Quando Adelaide insisterà affinché i Marchesi accettino l’offerta e partano, Greta reagirà con un ricatto diretto e senza mezzi termini: se la contessa continuerà a premere, lei rivelerà pubblicamente che Umberto è il padre di Odile. Una minaccia pesantissima, che ribalterà completamente la situazione e costringerà Adelaide a fermarsi. Mentre questo scontro si consumerà, altre trame si intrecceranno. Agata, dopo aver confessato a Mimmo del bacio con il professore di restauro conosciuto a Firenze, temerà di averlo perso per sempre. Un telegramma dalla scuola di restauro riaccenderà i dubbi tra i due, prima che Mimmo decida di dare ad Agata una nuova possibilità.

Caterina, intanto, vivrà la delusione dell’ALMAT, scoprendo che il bozzetto scartato è stato presentato da un’altra allieva. Rosa, invece, seguendo il consiglio di Marcello, prenderà una decisione che potrebbe cambiare il giudizio sul suo romanzo. Delia e Botteri, infine, saranno costretti a rimandare l’annuncio del loro matrimonio a Teo per una notizia inattesa. Tuttavia, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore non rivelano alcun dettaglio riguardo tale situazione che si verrà a creare e occorrerà, pertanto, la messa in onda dei prossimi episodi per scoprire di cosa si tratterà.