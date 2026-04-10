Rai Fiction ha presentato le nuove serie che vedremo a partire dalla prossima stagione 2026/2027, sia su Rai 1 che su Rai 2 tra attesi ritorni e debutti assoluti. A svelarlo ci pensa Maria Pia Ammirati, alla guida di Rai Fiction da ormai 6 anni, su Tivvù.

I sequel delle serie di successo di Rai 1 del 2026/2027

È in preparazione la nuova stagione di Che Dio ci aiuti con le suore che ritroveremo nel Lazio e in casa-famiglia. Protagonista sempre Francesca Chillemi. Così come si lavora con Massimiliano Gallo per la terza stagione di Vincenzo Malinconico, l’avvocato filosofo è già un cult perché coglie un aspetto del meridione più ironico e sottile.

A tornare sarà anche Costanza, con Miriam Dalmazio, la paleontologa, mamma single, rivelazione della scorsa stagione. E ci sarà anche la seconda serie di Guerrieri con Alessandro Gassmann.

Più complessa invece la situazione per Imma Tataranni, che rischia di non avere una nuova stagione, per volontà dell'attrice protagonista Vanessa Scalera che ha deciso di lasciare la fiction. Come sottolineato dalla direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, non vorrebbe rinunciare a questa serie, ma bisognerà capire se la Rai è pronta a gestire eventuali passaggi di testimone come già accaduto con Don Matteo.

Un titolo invece che passerà da Rai 2 a Rai 1 sarà Stucky con Giuseppe Battiston. Stucky è un investigatore atipico che mancava nella fiction italiana.

La sua prima apparizione su Rai2, nel 2024, è stata molto apprezzata tanto da convincere la Rai a testarlo sull’Ammiraglia. Saranno sei puntate da 65 minuti al posto dei canonici 50 minuti per sperimentare una serata breve.

Restano invece su Rai 2 Rocco Schiavone 7 e la nuova stagione di Mare Fuori.

Prevista in primavera, è stata rinviata nel prossimo autunno 2026 la quarta stagione di Doc - Nelle tue mani con Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, Giovanni Scifoni, Marco Rossetti, Elisa Di Eusanio, Alberto Boubakar Malanchino, Beatrice Grannò, Giacomo Giorgio, Laura Cravedi, Elisa Wong. Si riaprono le porte del Policlinico Ambrosiano di Milano: il dottor Andrea Fanti e la sua squadra si preparano ad affrontare nuove sfide nelle rispettive vite personali.

Bocche cucite sulla trama dei prossimi episodi. Alla fine della terza stagione, Andrea si era messo in aspettativa per stare vicino alla moglie Agnese, che stava convivendo con una recidiva del mesotelioma che l'aveva colpita dodici anni prima. Andrea Fanti continua il suo percorso come medico, ma potrebbe avere un ruolo narrativo più complesso, con dinamiche personali e professionali in evoluzione. Le storie all'interno dell'ospedale mostreranno nuovi casi clinici che mettono alla prova i medici, le loro relazioni e le loro scelte morali. Le dinamiche tra i personaggi storici e nuovi volti faranno da fulcro alle emozioni più profonde, con una nuova intensità e sviluppi narrativi che promettono sorprese.

I dettagli precisi della trama sono ancora sotto riserbo dai creatori, ma la stagione sarà ricca di intrecci emotivi e colpi di scena destinati a coinvolgere i fan della serie.

Le nuove fiction di Rai 1 per la stagione 2026/2027

È in lavorazione L'Ombra, un action crime firmato dai Manetti Bros e ambientato a Milano.

Un altro nuovo titolo sarà il period crime d'autore Gotico padano, scritto e diretto da Pupi Avati, che torna a cimentarsi con la serialità. Saranno cinque episodi da 60 minuti per sperimentare, anche qui, una serata breve. La serie è ambientata alla fine degli anni Trenta in un piccolo borgo della laguna veneta dove un giovane commissario ebreo indaga su alcuni misteriosi omicidi.

Tra isolotti dimenticati, canali inghiottiti dalla nebbia e ruderi d'acqua e fango, un mistero sepolto da decenni torna a galla. Quando una bara vuota riaffiora dal fondo melmoso del fiume, il piccolo borgo di Lio Piccolo si risveglia da un sonno che era solo apparente. Le autorità sono convinte si tratti di un atto vandalico, una profanazione senza significato. Ma Guido Iosia, l'ex investigatore ebreo sopravvissuto all'orrore dei campi e ormai logorato dal disincanto, sente che quella cassa marcia trascina con sé qualcosa di più. La bara porta il nome di Edgardo Orlandi, morto nel 1945 insieme al fratello Nunzio, figli di una famiglia contadina. I registri parrocchiali sono contraddittori, la documentazione manca e nessuno in paese sembra ricordare con chiarezza quegli anni.

O, forse, nessuno vuole ricordare. Quando poi un testimone afferma di aver visto i fratelli vagare nella nebbia notturna, Guido capisce che qualcosa non torna.

Ci sarà anche il light crime Chi si ferma è perduto, dal romanzo di Marco Marvaldi e Samantha Bruzzone, con una coppia di investigatrici antitetiche ma vincenti, impegnate nell’indagine sull’omicidio di un professore. Siamo a Siena. Le due donne al centro della storia si conoscono indagando sul delitto del professor Caroselli, molto noto in città: Corinna Stelea, trentenne, sovrintendente della Squadra mobile, ex atleta delle Fiamme gialle, single schiva e solitaria e Serena Martini, 40 anni, felicemente sposata e madre di due figli, chimica laureata alla Normale di Pisa e "naso" eccezionale.

Il loro, più che un incontro è un esperimento: sono come il carbonio e l'idrogeno, i due elementi in natura più diversi. Eppure, finiscono per formare una formidabile coppia investigativa, fuori dal comune e vincente, che attinge all'esperienza di Corinna e al "fiuto" di Serena, destinata a diventare la consulente più brillante della Polizia di Siena.

Tra i titoli in lavorazione per il prossimo anno ci sono Lucciole per lanterne, un family drama con Sabrina Ferilli nei panni di una donna che ricostruisce la sua vita come fiorista dopo il carcere per l’omicidio del marito. Ci sarà anche Mamma non mamma con Gabriella Pession nel ruolo di una giovane donna in carriera che da Milano si trasferisce in un paesino umbro per occuparsi dei nipoti, nonostante il suo rifiuto della maternità.

È un dramedy, genere che ha assunto una grande rilevanza perché, con la chiave della leggerezza, ha la capacità di leggere il presente attraverso la vita quotidiana di una piccola comunità. Un altro progetto importante sarà la commedia in tre serate Superhost che riporta alla Rai, dopo anni, Christian De Sica nei panni di un nobile decaduto che trasforma il palazzo di famiglia in un B&B arrivando ad affittare persino la stanza della figlia venuta in visita.

I giorni del giudizio sarà un legal drama tratto dall'omonimo romanzo di Giampaolo Simi. Cosa succede se persone qualunque diventano custodi di un destino che non hanno scelto? La serie racconta un processo per il duplice omicidio avvenuto nella villa dei Bonarrigo, imprenditori di successo, attraverso gli occhi di sei giudici popolari.

Daniel Bonarrigo, accusato di aver ucciso la moglie Esther e il giovane restauratore Jacopo Corti, affronta un dibattimento complesso, privo di prove decisive. I giudici, estratti a sorte, sono persone comuni con vite e pregiudizi diversi: Iris, colta e carismatica; Serena, insicura e precaria; Emma, ambiziosa e manipolatrice; Malcolm, nerd agorafobico; Terenzio, pensionato polemico; Ahmed, immigrato gentile ma in difficoltà. Durante il processo emergono tensioni personali, segreti e pressioni esterne, mentre la verità sul caso si intreccia con le vite dei protagonisti. Un giallo procedurale che esplora il tema del giudizio e del pregiudizio, mostrando come il processo cambi i protagonisti, portandoli a confrontarsi con sé stessi e con la giustizia e svelando le nostre stesse fragilità.

Una nuova serie, prevista in primavera e slittata in autunno, è Una famiglia imperfetta per quattro puntate. Nel cast Serena Autieri, Alessandro Tedeschi e Fortunato Cerlino. Anna e Angelo Colombo vivono a Milano e finalmente si sposano dopo vent'anni insieme e due figli meravigliosi. La famiglia perfetta con una vita perfetta. Il giorno dopo il matrimonio arriva però un ufficiale giudiziario: conti pignorati e sfratto esecutivo. Angelo spiega che sono stati truffati dal commercialista ed è sicuro che presto si risolverà tutto. La soluzione al momento è una sola: vendere la casa che Anna ha da poco ereditato dalla madre a Napoli, la città da cui manca da più di vent'anni. Una volta a Napoli, però, i Colombo scoprono, scioccati, che l'appartamento è occupato dal padre di Anna (con cui lei ha interrotto ogni rapporto e che ha l'usufrutto della casa) e della sua nuova famiglia.

Mentre questa circostanza li costringe a una convivenza forzata e a fare i conti con il passato, la coppia va in crisi quando si scopre che Angelo non è stato truffato e che la responsabilità del fallimento è sua. Nello stesso tempo il passato di Anna ritorna carico di amiche, segreti, sogni infranti e un antico amore forse mai del tutto sopito. A rendere tutto più complicato, un'ombra: una donna scomparsa, un giallo che rischia di rimettere in discussione il precario equilibrio che i Colombo stanno faticosamente cercando di ricostruire.

Un'altra nuova fiction, in onda in autunno su Rai 1, sarà Thomas, composta da tre stagioni. La prima, in sei puntate, racconta le vicende di Thomas, un ragazzo con una grande passione per la musica, che s'iscrive, insieme alla sorella Carol, allo Studio 20, un'accademia di canto, ballo e recitazione.

Lo Studio 20 vivrà un momento di forte crisi, a causa di un'ingente somma di debiti, che potrebbe portare alla chiusura della scuola. Un altro triste evento sconvolgerà la serie: Thomas subirà un grave incidente e la vita di tutti i protagonisti sarà messa a dura prova, provocando, in ognuno di loro, inevitabili cambiamenti. Protagonisti della serie Alessio Catenazzo, Laura Adriani, Vittoria Puccini, Daniele Pecci, Luca Capuano, Ludovica Bizzaglia, Brenno Placido e Violetta Zironi, con la partecipazione straordinaria di Raffaella Carrà, scomparsa pochi anni fa. In contemporanea alla prima stagione, partirà la tournée di Thomas - Il Musical, un grande spettacolo che vedrà i giovani protagonisti della serie calcare i teatri d'Italia.

Il musical è stato posticipato di qualche mese, a novembre 2026, rispetto al previsto, al fine di ultimare i lavori di ristrutturazione del teatro di Napoli, da cui partirà lo spettacolo, che toccherà anche altre città tra cui Milano, Roma, Firenze, Sanremo, Bari e Lecce.

Un altro legal drama sarà Ti difenderò. Al centro del racconto, il dilemma etico tra due forze contrapposte dell'animo umano, la sete di vendetta e la vocazione alla giustizia, incarnate dai due personaggi principali. Ad Agata, vittima di un lungo sequestro da parte della 'ndrangheta, è stata sottratta l'adolescenza e ucciso il padre, e oggi, giovane Pm al suo primo incarico, vuole soltanto dare la caccia ai responsabili di quel crimine imperdonabile. Alessandro, che ha restituito la vita ad Agata salvandola dal sequestro, oggi capo procuratore di Bergamo, crede invece in un'applicazione ferrea e garantista della legge penale. Dall'incontro-scontro di questi due modi diversi di interpretare la giustizia scaturisce una dialettica appassionante che si declina nei diversi procedimenti sui quali, di volta in volta, è chiamata a indagare la procura di Bergamo.

Una serie evento sarà La portalettere. Nasce dal romanzo di grande successo di Francesca Giannone ed è la storia romanzata della prima postina italiana. È un period ambientato negli anni Trenta con al centro una donna spigolosa e indipendente che, per seguire il marito, dal Nord si trasferisce in uno sperduto paesino del Cilento dove fatica ad ambientarsi finché vince un concorso alle Poste e diventa la prima portalettere d’Italia. È la storia di una famiglia e di un grande amore travagliato che solleva lo sguardo anche sul mondo del lavoro, ai tempi precluso alle donne.

Spazio anche ai tv movie su Celestino V e Lucio Dalla, oltre che una docufiction su Collodi. Infine arriveranno per RaiPlay due nuovi titoli: Tra le stelle, una serie sul mondo della danza classica e le sue sfide, e anche una commedia su una famiglia disfunzionale con Corrado Guzzanti.