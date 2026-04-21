Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit annunciano momenti di alta tensione per la famiglia Argun. Il tradimento di Halit ai danni di Yildiz scatenerà una reazione a catena che travolgerà i figli del magnate. Halit arriverà allo scontro con Erim, spingendo il ragazzo ad abbandonare la villa per rifugiarsi da Ender. Mentre Lila e Zehra resteranno divise tra rancore e affetto, il destino della famiglia sembrerà segnato dal fallimento di Halit.

Halit fuori controllo, Erim scappa di casa

La crisi tra Halit e Yildiz non si fermerà alla fine del loro matrimonio, ma travolgerà l’intera famiglia.

Nelle prossime puntate, la rabbia dell’uomo coinvolgerà soprattutto i suoi figli.

Una volta scoperto il tradimento di Halit con Leyla, l'uomo entrerà in paranoia. Determinato a scoprire chi abbia detto a Yildiz degli incontri con la sua assistente, si scaglierà contro chiunque gli starà intorno.

La situazione precipiterà quando i figli, ignari della gravità della situazione, inizieranno a fargli domande. Sarà in quel momento che Halit perderà il controllo, prendendosela soprattutto con Erim. Il ragazzo lo incolperà di aver fatto la cosa sbagliata, ma a Halit non piacerà questa versione ribelle del figlio, trattandolo come un bambino. Il rapporto tra i due si romperà, al punto che Erim sceglierà di andare a vivere con Ender e Kaya.

Erim abbandona Halit e torna da sua madre

Il giorno successivo allo scontro, Erim preparerà le sue cose e lascerà la casa per raggiungere sua madre.

Un gesto che evidenzierà quanto la figura paterna di Halit sia ormai distante. Non si tratterà più solo di una crisi tra Yildiz e Halit, sarà l'intera famiglia Argun a crollare.

Lila è furiosa con Halit, ma resta alla villa

Anche Lila vivrà un conflitto interiore. Da un lato sarà furiosa con il padre per ciò che ha fatto a Yildiz, dall’altro non riuscirà a recidere completamente il legame con lui.

Arriverà persino a pensare di lasciare la casa insieme a Zehra, ma alla fine si fermerà: l'affetto che prova per Halit sarà più forte della rabbia.

La famiglia Argun si spacca, Halit è isolato

Nel frattempo, anche gli altri membri della casa prenderanno posizione. Le figlie di Halit passeranno molto spesso del tempo con Yildiz per offrire sostegno sia a lei che a Halit Can, mentre l’ambiente domestico di Halit si svuoterà progressivamente, diventando il riflesso del suo fallimento.

Quella che un tempo era una famiglia unita si trasformerà in un insieme di legami spezzati, dove ognuno cercherà una via di fuga.