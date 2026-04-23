Gli spoiler delle nuove puntate di Forbidden Fruit in programma dal 26 aprile al 3 maggio su Canale 5 raccontano che Lila verrà soccorsa dalla polizia in seguito ad una lite con Yigit. Zehra, invece, affronterà Leyla dopo aver scoperto che potrebbe essere l'amante di Halit.

Lila soccorsa dalla polizia dopo una lite con Yigit

Yildiz conquisterà una grande popolarità sui social, finendo per catturare l'attenzione di Selim. Il direttore della rete televisiva proporrà alla donna un contratto per un'emittente televisiva.

Intanto Caner ed Emir convinceranno Aysel ad affidarli il piccolo Halitcan.

I due giovani approfitteranno di questa situazione per far colpo sulle ragazze. I due faranno la conoscenza di Ece e Fulia ma l'incontro fallirà grazie ai loro maldestri tentativi di suscitare compassione.

Yigit, invece, lascerà il ristorante visibilmente scocciato dalle parole di Halit nel corso di una cena alla presenza anche di Lila. Quest'ultima seguirà il compagno fuori dal locale dove finiranno per litigare anche loro. I due saliranno a bordo della loro automobile dove continueranno a discutere animatamente. Yigit stanco lascerà Lila in mezzo all'autostrada dove verrà soccorsa dalla polizia.

Zehra affronta Leyla

Lila racconterà quanto accaduto ai famigliari che indignati reagiranno con stizza nei confronti di Yigit.

Sahika non potrà fare a meno di notare lo strano stato d'animo del nipote e per questo offrirà il suo aiuto per farlo riavvicinare alla fidanzata. La darklady si recherà da Zerrin per chiederle di perdonare il comportamento di Yigit.

Intanto Zerrin confiderà a Zehra di credere che Halit abbia una tresca con la segretaria. La donna deciderà di scoprire la verità recandosi in ufficio da suo padre che affronterà a muso duro. La sorellastra di Lila inviterà Leyla a prendere un caffè per indagare sulla questione. Infine Yildiz si recherà presso gli studi televisivi nonostante l'iniziale disaccordo.

Leyla ha ottenuto un posto di lavoro nell'azienda Argun

Nel frattempo, negli ultimi episodi di Forbidden Fruit andati in onda a fine aprile su Canale 5, Leyla ha ottenuto un posto di lavoro all'azienda Argun, dimostrando una forte sicurezza nonostante le critiche da parte di Ender.

Yigit, invece, è apparso in ansia per lo stato di Sahika e per questo ne ha fatto parola con Kaya. Quest'ultimo ha raggiunto l'hotel per riportare a casa sua sorella. Erim, intanto, ha preso le difese di Lila. Il ragazzo ha detto ad Halit di non trattare più sua sorella come se fosse una bambina e di non spedirla in America da Zerrin. Erim ha dimostrato di avere un sincero affetto per Lila.