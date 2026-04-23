La scelta di Ciro Solimeno si avvicina e sono in tanti a domandarsi chi la spunterà tra le due corteggiatrici che si contendono il cuore del tronista di Uomini e donne. Stando a quello che ha raccontato Lorenzo Pugnaloni nella puntata di Casa Lollo che è stata pubblicata il 22 aprile, attualmente il protagonista del dating-show avrebbe una preferenza per Martina Calabrò, ma qualcuno lo starebbe facendo riflettere sul successo che potrebbe avere in coppia con Elisa Leonardi, amatissima dal pubblico.

Le ultime novità sul tronista di Uomini e donne

Non dovrebbe mancare molto alla fine del percorso di Ciro a Uomini e donne, anzi c'è chi dice che la scelta potrebbe essere registrata tra due o al massimo tre settimane.

In studio il ragazzo non si è sbilanciato su una sua eventuale preferenza, ma Lorenzo Pugnaloni è venuto a sapere che attualmente una corteggiatrice sarebbe in vantaggio sulla "rivale".

Secondo l'esperto di gossip, infatti, al momento Solimeno sarebbe più proiettato verso Martina e ciò renderebbe felici i suoi familiari perché anche loro apprezzerebbero molto la 26enne.

I dubbi sulle opportunità di lavoro con Elisa

Il tronista di Uomini e donne, però, non avrebbe ancora preso una decisione definitiva per un motivo piuttosto singolare.

Sempre stando a quello che ha svelato Lorenzo Pugnaloni sul web, alcune persone vicine a Ciro lo starebbero spingendo verso Elisa perché sarebbe la corteggiatrice più amata dal pubblico.

"Con lei potrebbe fare business, come direbbe Tina", ha chiosato il blogger nell'analisi che ha fatto su come starebbero le cose a poche settimane dalla scelta.

Le anticipazioni dell'ultima registrazione

Il 22 aprile si sono registrate nuove puntate di Uomini e donne e Ciro è rimasto spiazzato dalla notizia che Elisa non era in studio.

La corteggiatrice ha deciso di non presentarsi alle riprese dopo aver visto il tronista molto vicino a Martina, e a sorprendere ancora di più il pubblico sono state le parole con le quali il giovane ha commentato il tutto.

Il protagonista del trono Classico ha detto che non era sicuro di voler raggiungere la pretendente per convincerla a tornare, poi è andato nel backstage per schiarirsi le idee e non è più rientrato.