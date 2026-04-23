Nella giornata di oggi 23 aprile, sulla casa del Grande Fratello Vip è arrivato un aereo dei fan dedicato a Lucia Ilardo e Raul Dumitras. Mentre la ragazza è apparsa felice e ha ringraziato tutti, il concorrente romano è sembrato piuttosto perplesso. In un secondo momento i due gieffini si sono ritrovati a parlare e Raul ha tagliato corto: "Non aveva alcun senso l'aereo".

Il messaggio dei fan per i 'Raucia'

Da una settimana a questa parte, il GFVip sta cercando di capire se esiste realmente la possibilità di un eventuale conoscenza sotto i riflettori tra Lucia e Raul.

Sul web esistono già i fan dei "Raucia" al punto che nella giornata di oggi 23 aprile, hanno deciso di inviare una dedica sui cieli di Roma per i loro beniamini: "Raul e Lucia: real royal couple". A seguire sulle teste dei concorrenti è arrivato un secondo messaggio con scritto: "RA-L- worth a shot #raucia".

La reazione di Raul Dumitras

I concorrenti che si trovavano in giardino appena hanno visto l'aereo dedicato a Raul e Lucia sono apparsi piuttosto entusiasti, ma al tempo stesso hanno cercato di decifrare il messaggio. Marco Berry è convinto che lontano dagli schermi del reality show, i fan hanno voluto fare loro una dichiarazione. Francesca Manzini si è complimentata con la ragazza poiché fuori dal GFVip, gli spettatori sono riusciti a comprendere il suo percorso.

In un secondo momento Lucia e Raul si sono ritrovati a parlare della dedica ricevuta, con la gieffina che ha ammesso di essersi emozionata. Al contrario il concorrente romano è apparso piuttosto perplesso e non ha fatto nulla per nascondere il suo disagio: "Non ho capito il messaggio. Non aveva alcun senso questo aereo". Poco dopo Raul si è confidato con Antonella Elia e Alessandra Mussolini: "Non voglio denigrare la tua amoretta, ma non ho trovato un filo logico in quella dedica. Io dall'inizio del GFVip sono stato chiaro e non ho avuto alcun comportamento che lasci intendere un mio interesse". "Forse è la prima volta nella storia del programma che un concorrente non apprezza un aereo", ha detto sorpresa la prima finalista.

Raul avrebbe potuto approfittare dell’aereo per fare il volere il del pubblico ed invece se ne sbatte e continua per la sua strada.

LO STO ADORANDO.#GFVIP pic.twitter.com/EmXBwK2Zfx — Giulia (@Giuli95G) April 23, 2026

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, gli utenti del web hanno espresso un loro pensiero in merito alla reazione di Raul.

Un utente ha detto: "Raul avrebbe potuto approfittare dell’aereo per fare il volere il del pubblico ed invece se ne sbatte e continua per la sua strada. Lo sto adorando". Un altro ha aggiunto: "Avrà anche ragione ma è troppo crudo . Può anche dire che non stia scritto una cavolata dato che ci sono persone che hanno speso soldi. In ogni caso mi piace questo programma senza le solite coppiette".

Un ulteriore utente si è complimentato con il concorrente romano: "Raul si è tolto di dosso il personaggio che gli hanno affibbiato a Temptation Island". Infine c'è chi ha commentato: "Lui è coerente fino alla fine".