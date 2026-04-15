Nel pomeriggio di oggi 15 aprile, Alessandra Mussolini si è avvicinata ad alcuni concorrenti per fornire la sua opinione ma Raimondo Todaro l'ha zittita: "Stavamo parlando e sei venuta qui a rompere". L'ex europarlamentare è stata criticata perché aveva stretto un patto con Adriana Volpe e Antonella Elia nonché sue nemiche, ma nella nona puntata del Grande Fratello Vip le tre concorrenti hanno nuovamente discusso.

Caos nella casa: Todaro vs Mussolini

Nella puntata del GFVip in onda ieri 14 aprile, i concorrenti hanno visto in una clip che Alessandra Mussolini aveva stretto un patto con Antonella Elia e Adriana Volpe.

Considerato che le tre gieffine non sono mai andate d'accordo, gli altri concorrenti hanno accusato l'ex europarlamentare di essere falsa.

Il giorno seguente, i concorrenti stavano parlando in giardino quando Alessandra si è avvicinata per esprimere la sua opinione: "Sono stata travisata in puntata". A quel punto è intervenuto Todaro e ha zittito Mussolini: "Ieri hai fatto una pessima figura, quindi oggi vuoi recuperare. Noi stavamo parlando e sei venuto qui a romperci, quando stavamo dedicando il nostro tempo a Nicolò che sta vivendo un momento delicato".

Adesso sono tutti contro Alessandra! Alessandra come sempre li asfalta uno a uno, Adriana che si fa manipolare da Renato, follia! pic.twitter.com/ZiIJM7nvvl — 𝒲𝒾𝓉𝒸𝒽ℯ𝓇☽☯︎✮ (@Tanqueray__20) April 15, 2026

Renato e Adriana contro Alessandra

Il confronto è proseguito con Renato che ha cercato di spiegare perché c'è rimasto male dell'atteggiamento di Alessandra ma quest'ultima ha detto di non essere interessata all'ascolto.

A quel punto il musicista campano ha perso le staffe: "Certo perché a te piace solo parlare, ma non vuoi ascoltare. Allora sa che c'è, eccolo il palco è tutto tuo". Anche Adriana risentita per la rottura dell'alleanza ha criticato Mussolini: "Vai, vai". "Ti togli un attimo che sembri il palo della luce?", la replica di Alessandra.

La conversazione si è conclusa con Francesca che ha ribadito il suo risentimento nei confronti di Alessandra, mentre quest'ultima ha ribadito di non averle mancato di rispetto: "Io volevo confrontarmi con te non con terze persone".

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, l'ennesima spaccatura all'interno della casa del GFVip è stato oggetto di discussione. Un utente ha criticato Todaro: "Ma come si permette Raimondo di parlare così ad una donna?".

Un altro utente ha aggiunto: "Todaro e Renato incommentabili". Uno spettatore ha affermato: "Vogliamo parlare di Adriana Volpe? Fino a ieri sera sembrava l'ancella della Mussolini, ora è tornata a prenderla in giro". Infine c'è chi si è complimentato con il cast per le tante dinamiche: "In quest'edizione ci stanno dando proprio tutto".