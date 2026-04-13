In seguito all'ennesima lite all'interno del Grande Fratello Vip Antonella Elia, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini si sono ritrovate a parlare ed entrambe si sono dette deluse dall'atteggiamento di Marco Berry. Dunque le tre gieffine hanno stipulato una sorta di alleanza e sono arrivate a pensare che per strategia alcuni concorrenti sono felici quando loro tre litigano.

Antonella, Adriana e Alessandra smascherano la strategia di alcuni concorrenti

Nella serata di domenica 12 aprile, al GFVip è scoppiata una discussione tra Antonella e Paola che ha inevitabilmente coinvolto anche gli altri concorrenti tra cui Nicolò Brigante e Marco Berry.

A detta di Adriana, l'illusionista avrebbe potuto stemperare gli animi invece ha solamente fatto in modo di alimentare la discussione. Anche Mussolini si è trovata d'accordo: "Noi tre abbiamo molto ma ciò che abbiamo fatto è stato sincero. A me stasera non mi è piaciuto nulla, perché loro aizzano, mandano avanti noi e poi commentano passando per buoni". Inizialmente la Elia sembrava non capire, ma poi si è detta spiazzata: "Che schifo". Adriana Volpe ha poi rincarato la dose: "Loro godono quando ci vedono litigare". A quel punto il trio Elia, Volpe, Mussolini si è detto deluso da Marco.

Prima di andare a dormire le tre concorrenti hanno sancito una sorta di alleanza, promettendo a loro stesse di non discutere più fra di loro ma al contrario di supportarsi a vicenda.

Adriana, Alessandra e Antonella commentano l'atteggiamento di alcuni concorrenti: "Quello che ho visto non mi è piaciuto per niente" #GFVIP pic.twitter.com/h6kiDlJzLa — Grande Fratello (@GrandeFratello) April 13, 2026

Il precedente

Durante la cena, Adriana ha chiesto una fetta di bresaola a Paola e quest'ultima gliel'ha ceduta a malincuore. Invitata da Antonella a condividere il salume con tutti, Paola si è rifiutata: "No, voi avete mangiato il tacchino". Dunque tra le due è scoppiata un'accesa lite con la Elia che rivolgendosi a Marco Berry ha affermato: "Menomale che era simpatica Paoletta. Nella vita bisogna anche valutare". Dal canto suo però l'illusionista ha replicato: "A me lei sta simpatica.

Quindi tu con me questo gioco non lo fai".

Successivamente Nicolò ha rimproverato la Caruso per la mancata condivisione di un arancio, ma anche in questo caso gli animi si sono subito riscaldati. Solamente in un secondo momento i due concorrenti si sono chiariti, a differenza di Paola e Antonella.

L'opinione di alcuni utenti del web

Su X, gli utenti che hanno seguito la diretta h24 del reality show hanno espresso un commento sull'alleanza tra Antonella, Adriana e Alessandra. Un utente ha affermato: "Ora che Ale, Adriana e Anto hanno capito il gioco di alcuni ci divertiamo". Un altro ha affermato: "L'alleanza di queste tre donne li farà uscire tutti pazzi". Uno spettatore ha ironizzato: "Approvo la triplice alleanza". Infine c'è chi ha sostenuto: "Ragazzi Marco va dove tira il vento. Mi stupisco di come sia ancora nella casa".