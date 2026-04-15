Helena Prestes è lontana da casa da più di una settimana e Javier Martinez sembra sentire molto la sua mancanza. In una live che ha fatto di recente su TikTok, infatti, il pallavolista ha speso bellissime parole per la donna con la quale fa coppia da più di un anno e che ha conosciuto tra le mura più spiate d'Italia, al Grande Fratello.

Le confidenze di Javier in diretta

Sono tanti gli spunti di discussione che Javier ha offerto nel corso dell'ultima live che ha fatto su TikTok, dal possibile ripensamento sull'addio alla pallavolo alle confidenze sulla vita di coppia con Helena.

Quando qualcuno gli ha chiesto in che lingua comunica con la fidanzata, Martinez ha risposto: "Generalmente in italiano. Qualche volta usiamo lo spagnolo, ma non è il primo input. Lei parla cinque lingue e questa cosa è invidiabile. Sa rispondere in modo veloce in inglese, spagnolo, francese, italiano e portoghese. C'è solo da imparare da lei".

Con queste parole il 31enne ha dimostrato per l'ennesima volta quanto ama e soprattutto quanto stima la donna con la quale convive da più di anno.

Gli Helevier e la gelosia

L'altra sera Javier si è sbilanciato anche su un argomento che sembra stare molto a cuore ai fan: chi è più geloso tra lui e Helena.

"Forse io lo dimostro di più, ma penso che un po' di gelosia deve esserci quando si è innamorati.

Per me è una cosa normale provare gelosia per la persona che amo", ha ammesso l'ex concorrente del Grande Fratello nel corso della prima live che ha fatto dal suo nuovo profilo TikTok.

geloso no chi lo avrebbe mai detto io pensavo solo che avesse FREDDO pic.twitter.com/Or3TM7Pz8Z — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) April 13, 2026

I commenti dei fan

La sincerità di Javier ha conquistato tutte le persone che si sono collegate con la sua ultima live su TikTok, che tra l'altro è stata seguita da quasi 7.000 utenti pur essendo stata fatta in un orario un po' insolito.

"Sulla gelosia non poteva che rispondere così, lo abbiamo visto al GF come reagiva a determinate situazioni", "Lo starei ad ascoltare per ore", "Bravo, bello e schietto", "Helena è una donna molto fortunata", "Si sono trovati", "Più passa il tempo e più li amo", "Dalla vostra parte dal giorno zero", "Per me l'amore sono gli occhi di Javier quando parla di Helena", "Sempre con te", "La stima è alla base del loro rapporto", si legge sui social.