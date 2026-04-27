"Hai i piedini un po' neri", queste le affermazioni di Valeria Marini sulla cura dell'igiene personale di Francesca Manzini. Dal canto suo la comica ha risposto spiegando che è solita girare la casa senza le scarpe. Sebbene la showgirl abbia fatto ironia sulla concorrente romana, non è la prima volta che a Francesca viene fatto notare che dovrebbe curare di più la sua igiene.

Valeria Marini ironizza sull'igiene personale di Francesca

Domenica 26 aprile, Valeria Marini è entrata al Grande Fratello Vip in qualità di ospite.

Nel primo pomeriggio la showgirl si è subito integrata col gruppo e si è offerta di fare un massaggio rilassante a Francesca.

Nel momento in cui la comica romana era sdraiata, Valeria ha ironizzato sulla poca cura dell'igiene personale: "Amore hai i piedini neri". Mentre Alessandra Mussolini che era lì presente è scoppiata a ridere, Manzini ha immediatamente replicato: "Lo so, lo so. È che vado in giro per la casa senza le scarpe".

I consigli degli altri concorrenti

L'ironia di Valeria Marini nei confronti dell'igiene personale di Francesca Manzini non è passata inosservata sul web ma neanche ai concorrenti del reality show.

Non è la prima volta che alcuni compagni d'avventura hanno da ridire su Francesca. Per esempio Raimondo Todaro ha fatto notare all'amica di essersi "lasciata andare" poiché a differenza delle altre ragazze presenti in casa, lei trascorre intere giornate in pigiama, va in giro senza le scarpe e si trucca solamente solamente per la puntata.

Paola Caruso anche parlando con Adriana Volpe, le disse che in casa ci sono concorrenti che sono soliti a camminare con i piedi nudi ma poi la sera spesso non si lavano.

GFVip: anticipazioni 13^ puntata

Martedì 28 aprile su Canale 5 va in onda una nuova puntata del GFVip.

Le anticipazioni riguardano principalmente l'ingresso di Valeria Marini come ospite: l'entrata della showgirl ha creato scompiglio tra i concorrenti e non sono mancate scintille con Antonella Elia. Anche la confessione di Francesca Manzini verrà passata sotto la lente d'ingrandimento: la concorrente si è sempre dichiarata single, ma sabato sera ha detto di essere fidanzata con un uomo di cui non può rivelare l'identità in quanto si tratta di un rapporto complicato. Poi sarà la volta delle nomination: il meno votato tra Marco Berry, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo e Paola Caruso dovrà abbandonare il programma definitivamente.