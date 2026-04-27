Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nei prossimi mesi su Rete 4 raccontano che Teresa si scambierà un bacio appassionato con Cristobal, il nuovo maggiordomo capo della tenuta. La novità giungerà a Leocadia, la quale apparirà arrabbiata visto che con l'uomo avrà instaurato un rapporto molto stretto.

Leocadia e Cristobal iniziano una relazione segreta

La Promessa vedrà l'arrivo Cristobal, chiamato a sostituire Romulo. Quest'ultimo deciderà di licenziarsi dopo il ritorno di fiamma con Emilia. Ricardo cercherà di prendere il posto dell'anziano ma andrà incontro ad una grande delusione.

Leocadia inviterà alla tenuta Cristobal, un maggiordomo capo che inizierà a dettare legge creando tensione nello staff. I telespettatori scopriranno che la darklady e il nuovo arrivato hanno un rapporto molto stretto. I due inizieranno nuovamente a frequentarsi, dando vita ad una relazione segreta all'interno della tenuta. In questo legame però entrerà Teresa, fresca di promozione. La giovane diventerà la nuova governante, mostrando un nuovo carattere che la farà apparire più dura davanti ai colleghi.

Il maggiordomo capo bacia Teresa

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Teresa si avvicinerà sempre di più a Cristobal. I due si scambieranno un bacio appassionato che sarà mal sopportato da Leocadia.

Quest'ultima su tutte le furie deciderà d'affrontare il maggiordomo capo, che non potrà negare che tra lui e Teresa ci sia stato un bacio anche se minimizzerà cosa prova per lei. Leocadia però non riuscirà a calmarsi dando la colpa alla nuova governante della fine della storia con Cristobal.

Curro è rimasto sconvolto dalla morte di Eugenia

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine aprile su Rete 4, la morte di Eugenia ha sconvolto Curro che non è riuscito a darsi pace. Angela è rimasta vicina all'ex baronetto per fargli ritrovare un po' di serenità. Le condizioni di Adriano, invece, sono migliorate vistosamente ma Catalina ha preferito spostare i bambini nella camera dell'infermiera Emilia per farlo stare più tranquillo.

Petra è scomparsa nel nulla in seguito al suo licenziamento mentre Pia è apparsa intenzionata a recuperare il braccialetto che Ricardo ha trovato.

Manuel, intanto, ha detto a Simona di aver scoperto che Tono e Norberta non erano veramente sposati. L'erede del marchesato racconterà alla cuoca che l'operaio era stato lasciato dalla ragazza, che aveva preferito tornare con suo marito per il bene dei figli. Infine Leocadia ha notato che Angela e Curro si sono abbracciati e per questo ha chiesto ad Alonso d'intervenire per dividerli.