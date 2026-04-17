La quarta puntata di GialappaShow, in onda lunedì 20 aprile 2026 alle ore 21.30 su TV8, in simulcast su Sky e in streaming su Now, vedrà un'inedita conduzione a due: accanto al Mago Forest ci sarà Jake La Furia. Il rapper si unisce al programma della Gialappa’s Band (Banijay Italia), che con la sua settima stagione prosegue il distintivo stile satirico e comico. La serata ospiterà anche un cameo di Jovanotti, che lancerà la docuserie su Gineprio (Ubaldo Pantani). Maurizio Lastrico sarà ospite nella rubrica satirica Vererrimo, condotta da Brenda Lodigiani (Silvia Toffanin).

L'ospite musicale Motta proporrà "Life on Mars" di David Bowie, con Neri per Caso e GnuQuartet. La sigla di puntata sarà ispirata a "Mission Impossible" e coinvolgerà l’intero cast.

Personaggi e sketch

In studio faranno irruzione personaggi come Pier Silvio Berlusconi (Ubaldo Pantani), Iva Zanicchi (Giulia Vecchio), e Kaskai Annanzi (Toni Bonji), intervistato da Jake La Furia. Quest'ultimo sarà anche al centro dell'attenzione di Bereguarda (Brenda Lodigiani) e parteciperà a una reunion immaginaria dei giudici di X Factor con Achille Lauro (Giovanni Vernia) e Francesco Gabbani (Ross).

Non mancheranno nuovi episodi delle amate fiction del GialappaShow: "A' Vicepreside", "Storie male", "Tatoo tour", "Sensualità a corte", "L'avvocato D'Ufficio", "Falserrimo", "Ciak si Rigira", il mindset guru Maicol Pirozzi e "Radio GialappaShow".

Il format GialappaShow

Il GialappaShow, in onda su TV8 e Sky Uno dal 21 maggio 2023, eredita il format "Mai dire..." della Gialappa’s Band, combinando comicità e satira. Giunto alla settima stagione (iniziata il 30 marzo 2026), il programma ha generato anche lo spin-off Gialappa’s Night (da settembre 2024), confermandosi un punto di riferimento nella satira televisiva italiana.